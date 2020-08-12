Çocuklarda atopik dermatit neden olur?

2-3 aylık bebeklerde genellikle yanaklarda kızarıklık ve kuruluk şeklinde başlayan atopik dermatit, şiddetli kaşıntıyla seyreder. Bebekler emeklemeye başladığında dizlerde, kollarda kızarıklık, pullanmalar görülür. Çocukluk döneminde de dizlerin arka ve kolların önyüzünde kaşıntılı, kuru lezyonlar, yüzde donuk ifade ve göz çevresinde koyu halkalar şeklinde görülür.

Atopik dermatitin tedavisi, tetikleyici ajanların ve kaşıntının azaltılması esasına dayanır. Atopik çocuklarda genellikle besin alerjisi de mevcuttur. En çok inek sütü, yumurta, buğday, kuruyemişler, yer fıstığı, balık ve kabuklu deniz ürünleri alerjiyi tetikler. Ayrıca ve tozu akarları, polenler de tetikleyici olabilir.

Atopik dermatiti olan çocuklarda nelere dikkat edilmeli?

