Çocuklarda atopik dermatit neden olur?
Atopik dermatit, özellikle çocukluk döneminde sık görülen bir tablo olarak karşımıza çıkar. Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, alerjik ve immunolojik düzensizliklerin sebep olduğu belirtilir. Peki, atopik dermatit neden olur? Dermatoloji Uzmanı Dr. Sema Artun, atopik dermatitin nedenleri ve tedavisi hakkında bilgi verdi.
2-3 aylık bebeklerde genellikle yanaklarda kızarıklık ve kuruluk şeklinde başlayan atopik dermatit, şiddetli kaşıntıyla seyreder. Bebekler emeklemeye başladığında dizlerde, kollarda kızarıklık, pullanmalar görülür. Çocukluk döneminde de dizlerin arka ve kolların önyüzünde kaşıntılı, kuru lezyonlar, yüzde donuk ifade ve göz çevresinde koyu halkalar şeklinde görülür.
Atopik dermatitin tedavisi, tetikleyici ajanların ve kaşıntının azaltılması esasına dayanır. Atopik çocuklarda genellikle besin alerjisi de mevcuttur. En çok inek sütü, yumurta, buğday, kuruyemişler, yer fıstığı, balık ve kabuklu deniz ürünleri alerjiyi tetikler. Ayrıca ve tozu akarları, polenler de tetikleyici olabilir.
Atopik dermatiti olan çocuklarda nelere dikkat edilmeli?
- Cilt kuruluğunun giderilmesi çok önemlidir. Banyodan sonra su bazlı veya yağ bazlı nemlendiriciler kullanılmalı. Bu seçim doktorla birlikte yapılmalıdır.
- Çocukların tırnakları kısa ve temiz tutulmalı.
- Cilt nemlendirilmeli.
- Yeni alınan kıyafetler giymeden önce yıkanmalı.
- Pamuklu giysiler tercih edilmeli.
- Çamaşırlarda kokusuz ve boyasız deterjanlar kullanılmalı ve iyice durulanmalı.
- Güneş yanmalarından kaçınılmalı.
- Deniz ve havuzdan sonra hemen duş alınıp, cilt nemlendirilmeli.
- Yüksek faktörlü güneş koruyucular kullanılmalı.
- Stresin kaşıntıyı hızlandırdığı unutulmamalıdır.
- Enfeksiyonlara karşı dikkatli olunmalı. Belirtiler varsa hemen doktora müracaat edilmeli.
- Artan kızarıklık, iltihap veya sızıntılar, uçuk ve ateş gibi belirtiler varsa doktorun önerdiği tedavi planına uyulmalıdır.
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