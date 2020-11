Çocuklara sorumluluk bilinci kazandırmak için nelere dikkat edilmeli?

- Örnek olmalıyız

Genel geçer bir kural olan örnek olma en etkili yollardan biridir. Elbette yetişkin birey olarak birçok alanda sorumluluk alır anne ve babalar. Çocukların çok iyi birer gözlemci oldukları gerçeğini göz önüne getirirsek sizin aldığınız her sorumluluk onların bilinçaltına işleyecektir. Tabii onların çocuk olduklarını da unutmadan hareket etmek gerekir. Her ne kadar gözlem güçleri iyi olsa da yapılan eylemi anlayamayabilirler. Bu sorunu aşmak için aldığımız sorumluluğun neden gerekli olduğu, yerine getireceğimiz görevimizin bize ne katacağı gibi açıklamaları çocukların anlayacağı dille ifade etmek gerekecektir.

- Önce onun istediği sorumlulukları yapmasını sağlamalıyız

Çocuğumuza bir şeyler öğretmek istiyorsak önce onları o işi yapmaya motive etmeliyiz. Bunu sağlamak adına onların sevdikleri, istedikleri faaliyetlere öncelik vermeniz gerekecektir. Böylece hem yaptığı işten zevk almasını hem de sorumluluk bilincinin gelişmesini sağlarsınız. Eğer çocuğunuz sorumluluk almak istemezse bu kez siz onu usandırmadan küçük de olsa bir sorumluluk almasını deneyin. Onu iyi tanıyan biri olarak yapabileceklerinin verdiği farkındalıkla onun yapısına uygun vazife vereceksinizdir.

- İlk sorumluluklarını beraber yapmalıyız

Çocuğunuzun üstleneceği ilk sorumlulukları birlikte yapmanız hem onun işini kolaylaştıracaktır hem de güvendiği biriyle vazifesini yapması ona güç verecektir. Tabii en önemlisi sizinle bir iş yapıyor olması, o sorumluluğunu doğru yapmayı öğrenip yerine getirmesi anlamına gelir. Birkaç sorumluluğu beraber üstlendikten sonra yavaş yavaş kendinizi geri plana çekerek onun lider konuma gelmesini sağlayın. Belli bir zamandan sonra da tamamen o işten kendinizi geri çekerek çocuğunuzun tek başına neler yapabileceğini gözlemleyin.

- Yapabileceği sorumlulukları vermeliyiz

Ebeveynler olarak çocuklarımıza güçlerinin yeteceği sorumlulukları vermeliyiz. “Bu işi yapar bence!” diyerek çocuğa görev vermek hata olur; çünkü verdiğimiz o iş onun gücünün çok üstünde olabilir. Bu yüzden yapabildiklerini bildiğimiz vazifeler vermeliyiz. Unutmayalım ki çocuğumuz, yapamayacağı her sorumluluğu başarısızlık olarak görecektir ve bu durum onun öz güven sorunu yaşamasına yol açacaktır. Tabii bu problemler art arda katlanarak devam edecektir ve bir daha sorumluluk almamasına kadar varacaktır. Güven eksikliği yaşamamaları için her zaman yerine getirilecek küçük sorumluluklar tercih edilmelidir. Tersi de bu durum için geçerlidir. Yani her yerine getirdiği ve başarabildiği sorumluluklar çocuğunuzun öz güvenini arttıracaktır, onu motive edecektir ve yeni sorumlulukları rahatlıkla almasını sağlayacaktır.