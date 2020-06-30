Çocuklara sağlıklı beslenmeyi sevdirmenin 5 yolu

Çocuklarımıza zararlı abur cuburlar yerine doğayla uyum içinde, doğayı koruyarak, onun bize sunduğu nimetlerden yararlanarak yaşamasını öğretmek ve benimsetmek hiç de zor değil.

“Ağaç yaşken eğilir” atasözündeki gibi evlatlarımızı küçük yaştan itibaren sağlıklı yiyeceklere yönlendirebilir, eğlenceli ve kolay yöntemlerle onları doğal beslenme tutkunu bireyler haline dönüştürebiliriz.

İşte çocukları sağlıklı beslenmeye, sebzelere ve meyvelere yönlendirmenin 5 yolu:

Ebeveynler çocuklarına sağlıklı beslenme konusunda örnek olmalı: Unutmayalım ki, çocuklarımız bizleri taklit eder. Öncelikle biz sağlıklı besleneceğiz ki, onlar da bizi izleyip bizim yaptığımızı uygulasınlar. Evimizde ve hayatımızın her anında sağlıklı beslenme ana ilkemiz olmalıdır.

Sağlıklı yeme alışkanlığı kazandırmak için çocukların hayal gücünü kullanın: Meyve ve sebzelerin faydalarını anlatırken hayal gücünü de çalıştıracak şekilde onların anlayabileceği ve zihninde canlandırabileceği ifadelere yer verin.

Tabakları çocuklarımızın seveceği şekillerde, keyifli sunumlarda hazırlayabiliriz: Örneğin ıspanak küçük bir kızın saçlarına dönüştürülebilir. Salatalıktan gözler yapılabilir, havuç dilimleri kaş olur. Böylelikle sağlıklı bir yemek, lezzetli ve eğlenceli dokunuşlarla çocukların bayılacağı bir hale getirilebilir.

Onların sağlıklı beslenme konusunda bilinçli yetişmeleri için masallar anlatın: Sevdiği hikayelerin, masalların arasında besinlerin faydalarına, hangi sebzenin, hangi meyvenin neye iyi geldiğine de yer açın. Çocuklarımızı yetiştirirken doğanın, doğallığın, sağlığın önemini eğlenceli bir şekilde anlatalım. Oyunlar, hikayeler ile onların anlayacağı ve seveceği bir dil geliştirelim.

Çocuklarla mutfağa girelim: Çocuklarımızı küçüklükten itibaren mutfağa sokacağız ki, doğal ve dengeli beslenmenin önemini onlara eğlenceli bir şekilde aktaralım. Bu aynı zamanda kendilerine yetebilmelerini öğrenmeleri bakımından önemlidir. Mutfağa erken yaşta girmeleri ayrıca çocuklarımızın el becerilerinin gelişmesine, özgüvenlerinin artmasına, hayal güçlerini kullanmalarına ve sosyalleşmelerine yardımcı olur. Tabii ki burada yaş gruplarına göre gereken önlemleri almak çok önemlidir.