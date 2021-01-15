Çocuklara nazik olmayı öğretmenin 5 yolu

İyilikle çevrelenmiş bir dünya istiyorsanız, öncelikle çocuklarınızdan başlamalısınız. Çocuklarınıza iyi birer insan ve nazik olmayı öğreterek önemli bir adım atabilirsiniz.

İyiliğin ne anlama geldiğini anlamalarına yardımcı olun

Çocuklarınız nazik olmayı tam olarak anlayamayacak yaşta olsa bile bunun hakkında mutlaka konuşun. Çocuklarda empati ve şefkat daha sonra gelişir ve bu konuda ebeveynlere büyük görev düşer. Çocuklara, başkalarına da kendine davranılmasını istediği gibi davranmasını söyleyin. İyiliğin ne anlama geldiğini çocuğunuzla 3 yaşından itibaren konuşabilirsiniz.

Hayal güçlerine ilham verin

“Bu nasıl bir duygu?” sorusu, çocuklarınıza aşılayabileceğiniz en iyi alışkanlıklardan biri. Aktif bir hayal gücü olmayan çocuk şefkatli ve nazik olmayı da başaramayabilir. Rol yapma oyunu, küçük çocukların empati kurması için harika bir yol. Çocuğunuza şöyle diyebilirsiniz, “Bebeğiniz yere düştü ve kafasını çarptı! Sence onun için ne yapmalıyız? " Çocuklarınız büyüdükçe daha karmaşık gerçek hayat senaryoları hayal etmelerini isteyebilirsiniz. Zamanla, bu tür bir düşünme otomatik hale gelir ve bir çocuğun buna tepkisi de artar. Öğle yemeğini unutan bir çocuk gördüğünde, aç olduğunu anlar ve kendisininkini paylaşmayı teklif eder.

Çocuğunuza örnek olun

Çocuklar küçük yaştan itibaren ebeveynlerini örnek alır. Nazik bir çocuk yetiştirmek istiyorsanız öncelikle kendinizde bu şekilde davranmalısınız. Sadece etrafınıza karşı nazik olarak değil, çocuklarınıza karşı nazik ve anlayışlı olarak onları da teşvik edebilirsiniz.

Nazik alışkanlıkları teşvik edin

Soyut olan nezaket kavramını somutlaştırması için çocuklarınıza yardımcı olun. Bunlar; birisine yardım etme, uzlaşma, dinleme, paylaşma gibi örnekler olabilir. Küçük uygulamalar zamanla çocuğunuzu nezaketi anlamaya ve zamanla daha da nazik davranmaya teşvik eder. Yaptığı hatalarda onları azarlamak yerine nazikçe açıklama yapın.

Nezaketin her zaman kolay olmadığını söyleyin

Kendimize ve çocuklarımıza nezaketin bazen zor olduğunu hatırlatmalıyız. Sizi sinirlendiren birine karşı nazik olmak gibi durumlar bazen zor olsa da böyle durumlar karşısında nasıl hareket etmesi gerektiğini söyleyin. İyilik spor yapmak gibidir. Ne kadar çok pratik yapılırsa o kadar kolaylaşır.