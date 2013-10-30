Çocuklara matematiği öğretmenin en eğlenceli yolu

Kanada’da 1995 yılında Frank Ho tarafından oluşturulan matematik eğitim sistemi Ho MathAndChess, matematiği satranç ile buluşturarak, çocukların satranç tabanıyla matematik ve geometriyi eğlenceli ve interaktif bir şekilde öğrenmesini sağlıyor.

Çocuklarda sağlam bir matematik ve geometri altyapısı oluşmasını sağlayan Ho MathAndChess, Türkiye’deki eğitim sistemiyle örtüşmektedir.

Kanada’da 1995 yılında Frank Ho tarafından oyun tabanlı(satranç) problem çözme yaklaşımını benimseyen ilk ve tek matematik eğitim programı olarak oluşturulan Ho MathAndChess, satranç taşlarının yönleri ve değerlerini kullanarak matematik problemlerinin yenilikçi, ilginç, eğlenceli ve hafızada kalıcı yöntemlerle çözülmesini sağlıyor.

Matematiğin yanı sıra geometride de öğrencilerin sağlam bir altyapı kazanmasını sağlayan Ho MathAndChess eğitim sistemi; çocukların derslere olan ilgisini artırmakla beraber ortaya koyduğu çözüm yollarıyla onların zihinsel gelişimlerine büyük katkıda bulunuyor ve hem okulda hem de hayatta başarılı olmasını sağlıyor. Satrancı; matematik ve geometriyi öğretmek için bir araç olarak kullanan Ho MathAndChess; toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi temel işlemlerden başlayarak problemler, kümeler, olasılıklar, küp açılımı, açılar gibi birçok matematiksel ve geometrik konuyu eğlenceli bir şekilde öğretiyor.