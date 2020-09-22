Çocuklara ikinci dil nasıl öğretilebilir?

Peki çocuklara ikinci dil öğretmek için neler yapılabilir? İşte öneriler...

- Erken yaşlarda öğretin

Çocuklar 2 veya 3 yaş döneminde sadece kelime dağarcığını genişletmekle kalmıyor, duydukları konuşma kalıplarını da fark etmeye başlarlar. Bu yüzden ikinci bir dili ne kadar erken tanıtırsanız, çocuğunuzun kendine özgü sesleri duyması o kadar kolay olacaktır. Öğrenmesini istediğiniz dilde bir TV programı izlemek, müzik dinlemek ve o dilde birkaç kelime öğrenmesi bile konuşması için yardımcı olacaktır.

- Öğrenme ortamı yaratın

Çocuklar için yeni bir dili anlamanın en iyi yolu, insanların o dili akıcı bir şekilde konuştuğunu duymaktır. Böylece sesleri ve aksanı anlamaya başlayacaktır. 2 ve 3 yaşındaki çocuklar duyduklarını taklit etmeyi severler ve bu dönemde kelime ve kısa cümleleri de anlamaya başlayacaklardır. Çocukların ikinci bir dili öğrenmesinin en önemli yollarından biri de o dili sık sık akıcı konuşan birinin yanında olmasıdır.

- Her defasında 1 kelime öğretin

Çocuğunuza nesnelerin, öğrenmesini istediğiniz dildeki adını da öğretin. Böylece o nesnenin iki adı olduğunu belirterek ikinci dilin temellerini atabilirsiniz. Ayrıca her yeni bir kelime öğrendiğinde, ona diğer dilde de adının ne olduğunu söyleyin.

- Makul seviyede beklentileriniz olsun

Tabii ki, bir çocuk farklı bir dili akıcı bir şekilde kelimeleri duyarak, programlar izleyerek veya şarkı söyleyerek öğrenemez. Fakat, yoğun bir şekilde ikinci dile odaklanılması, ifadeleri duyduğunda anlamasına yardımcı olacaktır. Örneğin, yakın zamanda çocuğunuzla Fransızca konuşmayacak bile olsanız, her gece yatmadan önce Fransızca 'İyi geceler' dediğinizde, ne demek istediğinizi anlayabilir.