Çocuklara hayvan sevgisi nasıl aşılanmalı?

Yaşamın içerisinde sadece insanların bulunmadığını, bütün türlerin etkileşim içerisinde birbirlerinin gelişimine katkısı olduğunu bilmekteyiz. Çocuk gelişimi önce anne ile kurulan sevgi, güven bağı zamanla yakın çevre ve diğer faktörler vasıtası ile ilerlemektedir. Oyuncakları, kullandığı nesneleri, hayvan ve bitkilerle yaşadığı deneyimler onun sadece bilişsel değil, duygusal ve sosyal gelişimini de güçlendirecektir.

İnsanlar karşılıklı etkileşim içerisinde öğrendiği birçok sosyal mesajı hayvanlarla ilişkisi içerisinde geliştirecektir. Çocuklar ilk yıllarda deneyimlere daha açıktırlar. Hayvanlarla ilişki kurmak ile ilgili önyargıları bulunmamaktadır. Sizin bu konudaki kayıplarınızın bu süreci olumsuz etkileyeceğini unutmamalısınız. Kendi olumsuz duygularınızı aktarmayın. Hayvanların olduğu hikaye kitapları ve oyuncakları bu ilgiyi olumlu destekleyecektir.

Doğumundan itibaren hayvanla büyüyen çocuklarda sosyal ilişki kurma becerisinin daha iyi geliştiği gözlemlenmektedir. Evcil hayvanının ihtiyaçlarını fark eden, bakımına aktif katılan çocuklar bu konulara daha duyarlı gelişmektedirler. Çocuğun birçok gelişim yönüne yapılan katkı sadece hayvanlarla girdiği etkileşim ile olmayacak; ebeveynlerinin de sürece katılımı onun yaşamla ilgili süreçleri daha iyi anlamasına yardımcı olacaktır.