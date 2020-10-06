Çocuklara hatırlatılması gereken temel davranışlar

İşte o görgü kuralları...

Başkasının evine girmeden önce beklemek



Çocuklar zile basmayı ve kapı çalmayı severler. Kapı açılınca da müsaade edilmeden içeri girebilirler. Bir arkadaşınızı veya yakınınızın evine misafirliğe gittiğinde, çocuğunuzun kapıda beklerken sabırlı olmasını isteyin. Bir veya iki defa kapıyı çalmasına izin verin ve kapı açıldığında beklemesi gerektiğini belirtin. Bu durum belki yakın bir akrabanın evi için sorun olmayabilir ama başka biri için sorun olabilir.

Yetişkinlere uygun bir şekilde hitap etmek



Çocuğunuza yetişkinlere nasıl hitap edeceğini öğretin. Bunu oyun yoluyla da uygulayabilirsiniz. Farklı bir insan gibi davranın ve çocuğunuzun uygun bir şekilde karşılık vermesini sağlayın.

Başkasının evinde misafir gibi davranmak



Bazı çocuklar bir arkadaşının veya akrabasının evinde çok rahat davranabilir, kişisel alanlara veya odaya izinsiz girmek isteyebilir. Çok yakın bir akrabanın evi bile olsa çocuğunuz, hangi odaya veya alana girebileceğine dair müsaade beklemeli. Ayrıca izin verilmedikçe de hiçbir şeye dokunmamalı. Oyuncakları dağıtmaması ve dekoratif bir objeye dokunmaması gerektiğinin farkında olmalı.

İzin verilmeden önce yiyecek ve içeceklere dokunmamak



Çocuklar başka evlerin buzdolabını veya kilerini merak ederler. Ayrıca ev sahibine de geçen sefer hoşuna giden bir şeyi tekrar pişirip pişirmediğini de sorabilirler. Bir misafir evinde bir şeyler ikram edilmeden önce, su gibi basit istekler dışında, çocuğunuza beklemesi gerektiğinin daha uygun ve kibar bir davranış olduğunu hatırlatın.

Ev sahibine yardım etmeyi teklif etmek



Sofrayı kurmak veya yiyecekleri ikram etmek için yardımcı olmak her zaman hoş bir davranıştır. Çocuğunuzun bir kaseye çerez koymasına veya tabağa kurabiye yerleştirmesine yardımcı olabilirsiniz. Yemekten sonra sofrayı toplamak için yardımcı olmak da güzel bir hareket olabilir. Ayrıca, çocuğunuza, misafirlikten ayrılırken ev sahibine bir kez daha her şey için teşekkür etmesi gerektiğini de hatırlatın.