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Çocuk Sağlığı
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 06.10.2020 - 19:15 | Son Güncelleme:

Çocuklara hatırlatılması gereken temel davranışlar

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Çocuklara hatırlatılması gereken temel davranışlar
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Çocuklar bazı temel davranışları veya kuralları unutabilirler. Bu durumda ebeveynlerin zaman zaman hatırlatması gerekebilir.

İşte o görgü kuralları...

Başkasının evine girmeden önce beklemek

Çocuklar zile basmayı ve kapı çalmayı severler. Kapı açılınca da müsaade edilmeden içeri girebilirler. Bir arkadaşınızı veya yakınınızın evine misafirliğe gittiğinde, çocuğunuzun kapıda beklerken sabırlı olmasını isteyin. Bir veya iki defa kapıyı çalmasına izin verin ve kapı açıldığında beklemesi gerektiğini belirtin. Bu durum belki yakın bir akrabanın evi için sorun olmayabilir ama başka biri için sorun olabilir.

Yetişkinlere uygun bir şekilde hitap etmek

Çocuğunuza yetişkinlere nasıl hitap edeceğini öğretin. Bunu oyun yoluyla da uygulayabilirsiniz. Farklı bir insan gibi davranın ve çocuğunuzun uygun bir şekilde karşılık vermesini sağlayın.

Başkasının evinde misafir gibi davranmak

Bazı çocuklar bir arkadaşının veya akrabasının evinde çok rahat davranabilir, kişisel alanlara veya odaya izinsiz girmek isteyebilir. Çok yakın bir akrabanın evi bile olsa çocuğunuz, hangi odaya veya alana girebileceğine dair müsaade beklemeli. Ayrıca izin verilmedikçe de hiçbir şeye dokunmamalı. Oyuncakları dağıtmaması ve dekoratif bir objeye dokunmaması gerektiğinin farkında olmalı.

İzin verilmeden önce yiyecek ve içeceklere dokunmamak

Çocuklar başka evlerin buzdolabını veya kilerini merak ederler. Ayrıca ev sahibine de geçen sefer hoşuna giden bir şeyi tekrar pişirip pişirmediğini de sorabilirler. Bir misafir evinde bir şeyler ikram edilmeden önce, su gibi basit istekler dışında, çocuğunuza beklemesi gerektiğinin daha uygun ve kibar bir davranış olduğunu hatırlatın.

Ev sahibine yardım etmeyi teklif etmek

Sofrayı kurmak veya yiyecekleri ikram etmek için yardımcı olmak her zaman hoş bir davranıştır. Çocuğunuzun bir kaseye çerez koymasına veya tabağa kurabiye yerleştirmesine yardımcı olabilirsiniz. Yemekten sonra sofrayı toplamak için yardımcı olmak da güzel bir hareket olabilir. Ayrıca, çocuğunuza, misafirlikten ayrılırken ev sahibine bir kez daha her şey için teşekkür etmesi gerektiğini de hatırlatın.

Çocuklar için evde eğlenceli aktiviteler!
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