Çocuklara düzenli olmayı öğretmenin 6 yolu

İşte çocuklara düzenli olmayı öğretmenin püf noktaları…

- Örnek olun

Çocuklar evi her zaman düzen içinde görmeli. Çünkü, arada ufak dağınıklıklar olsa bile gerçekte ne kadar düzenli olduğunu bilirler. Bu özellikle de ebeveynlerinin eşyaları için geçerli. Çocuklar doğal taklitçilerdir, bu nedenler bir şeyi düzenlediğiniz veya kaldırdığınız zaman bunu sesli olarak ifade etmek de faydalı olacaktır.

- Yeni bir oyuncağı çıkarmadan önce diğerlerini kaldırmasını belirtin

Burada en önemli nokta, çocukların belli bir yeri olan nesneler kavramından ve günün sonunda tıka basa toparlamaktan ziyade 'aşama aşama toparlanma'yı öğrenmesi. Bu neden çocuğunuz yeni bir oyuncakla oynamak istediğinde diğerlerini kaldırması gerektiğini ifade edin.

- Eve girerken düzenli olmasına yardımcı olun

Çocuğunuzun paltosu için ulaşması kolay bir askı ve ayakkabılarını koyabilecekleri bir yeri olmalı. Böylece, çocuklar eve eşyalarını etrafa atmadan düzenli bir şekilde girebilirler.

- Ortak alanlarda oyuncakları sınırlandırın

Dağınıklığı önlemenin en kolay yolu çocukları yatak odalarında oynamaya teşvik etmektir. Ancak, bunu yapmak biraz zor olabilir. Yine de oyuncakları odalarında tutmalarına yardımcı olur. Ayrıca ne kadar az oyuncak olursa, onları saklamak ve düzenlemek de o kadar kolay olacaktır.

- Oyuncak depolama alanı oluşturun

Oyuncakları muhafaza edecek bir yer yoksa, depolama alanı ulaşılamaz veya çocuğunuzun kullanamayacağı gibiyse işler biraz zor olabilir. Bunun için kutular alabilirsiniz. Daha organize olmak isterseniz, her çekmeceye veya kutuya oyuncakların fotoğraflarını yapıştırabilirsiniz. Böylece çocuğunuz hangi oyuncağını nereye koyabileceğini daha kolay bulabilir.

- Düzenlilik hakkında olumlu konuşun

Bir oda temiz ve düzenli olduğunda, bunun ne kadar güzel bir şey olduğunu ifade edin. Böylece çocuklay düzen konusunda daha bilinçli hareket edebilir.