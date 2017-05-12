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Çocuklara çorbayı sevdirecek 10 tarif
Çoğu çocuk çorba içmeyi sevmez, kimi zamansa annelerin uzun uğraşları sonucu bir iki kaşık.. Bu problemi ortadan biraz da olsa kaldırmak için, görünümleriyle çocukların ilgisini çekerek çorba içme alışkanlığı kazandıracak bu tariflere mutlaka göz atın!
MAKARNA ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- 1 adet havuç
- 1 adet pırasa
- 1 çorba kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 5 su bardağı tavuk suyu
- 120 gr makarna
Hazırlanışı
- Havucu temizleyip küçük küçük doğrayın.
- Pırasayı temizleyip ince ince dilimleyin.
- 5 bardak tavuk suyunu tencerede kaynatın.
- Havuç ve pırasayı ilave edip yumuşayıncaya kadar haşlayın.
- Tuz serpip makarnayı ekleyin.
- Çorba koyulaşıncaya kadar kapağı yarı açık olarak pişirin.
- Üzerine zeytinyağı döküp karıştırın ve sıcak olarak servis yapın.
KÖFTELİ ÇORBA TARİFİ
Malzemeler
- 1 çorba kaşığı kuru nane
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çorba kaşığı un
- 1 su bardağı haşlanmış nohut
- 2 adet domates
- 3 diş sarımsak
- 4 çorba kaşığı şehriye
- 50 gr tereyağı
Köfte için
- 1 dilim bayat ekmek içi
- 250 gr kıyma
Hazırlanışı
- Önce köfte yapın, kıyma ve ıslatılmış ekmeği yoğurun, biraz tuz ve biraz karabiber katın.
- Küçük yuvarlak köfteler yapıp bir kenara bırakın.
- Tencereye tereyağını koyun, eriyince unu ekleyin ve dövülmüş sarımsağı katın.
- Sarımsak biraz pişince soyulmuş, küp, küp doğranmış domatesi ekleyin.
- Birkaç kez çevirin, yeteri kadar su koyun.
- Su kaynayınca unlu tepside sallanarak unlanmış köfteleri ve şehriyeyi ekleyin, köfte pişince nane, tuz ve karabiberi katın.
- Biraz kaynatın ve ocaktan alın.
SÜTLÜ ÇORBA TARİFİ
Malzemeler
- 1 çay bardağı süt
- 1 yemek kaşığı silme pirinç unu
- Yarım çay bardağı domates suyu
- 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
Hazırlanışı
- Bir tencereye süt koyun.
- 1 silme yemek kaşığı pirinç unu, yarım çay bardağı domates suyu veya ezmesini ekleyip pişirin.
- 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ilave edin.
- Daha sonra arzuya göre üzerine ekmek ilave edebilirsiniz.
KÖZLENMİŞ DOMATES ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- 3 adet orta boy domates
- 750 mililitre tavuk suyu
- 5 diş sarımsak
- 6 dal taze kekik
- 1 yemek kaşığı un
- 2 çorba kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı karabiber
Hazırlanışı
- Domatesleri ortadan ikiye bölün ve fırın tepsisine yerleştirin, içlerine birer diş sarımsak koyun.
- Üzerlerine kekik, tuz ve karabiber serptikten sonra zeytinyağı gezdirin.
- 200 derece önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin.
- Pişirdiğiniz domateslerin kabuklarını soyun.
- Bir tencerede tereyağını eritin, unu ekleyip kavurmaya başlayın.
- Domatesleri ilave edin ve kavurmaya devam edin.
- Tavuk suyunu ekleyip kaynatın.
- Çorbayı blenderdan geçirin.
- Sıcak bir şekilde servis edin.
EKMEKTE TARHANA ÇORBASI
Malzemeler
- 3 yemek kaşığı toz tarhana
- 5 su bardağı su (et suyu ya da tavuk suyu olursa süper olur)
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 adet yuvarlak köy ekmeği
- Göz kararı tuz, kuru nane
Hazırlanışı
- Toz tarhanayı 1 su bardağı suya koyup en az 1 saat kadar iyice erimesini bekleyin.
- Tencereye yağ ve salçayı koyup hafif karıştırdıktan sonra 4 su bardağı su ve tuz ekleyin.
- Bir taşım kaynattıktan sonra ezilmiş tarhanayı ilave edin.
- Topaklanma olmaması için koyulaşıncaya kadar devamlı karıştırın.
- Kaynamaya başlayınca 5 dakika daha karıştırarak kaynatın.
- Yuvarlak köy ekmeğinin üstünü kapak gibi kesin ve içindeki ekmeklerin bir kısmını elinizle çıkarın.
- Hazır olan çorbayı ekmeğin içine boşaltın, üzerine nane serperek servis edebilirsiniz.
Not: Bu tarif tulayca-yemek.com yazarı Tülay Etkin'e aittir.
SÜLEYMANİYE ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- 1 su bardağı mercimek
- 1 çorba kaşığı un
- 1 bağ ıspanak
- 1 tane havuç
- 3 diş sarımsak
- 1 çay kaşığı kimyon
- 2-3 çay kaşığı tuz
Hazırlanışı
- Yıkanmış olan mercimeğinizi bir tencereye boşaltın.
- 5 su bardağı suyu üzerine döküp haşlayın.
- Ayrı bir tencerede doğranmış sarımsakları zeytinyağında kavurun.
- Havucu rendeleyip unu ve doğranmış ıspanakları ilave edin.
- Pişmiş olan mercimeği de suyuyla beraber diğer tencereye ekleyip 5-10 dakika daha kaynatın.
- Tuz ve kimyonu ekleyip sıcak olarak servis yapın.
DÜĞÜN ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
- 2 kaşık tereyağı
- 12 su bardağı su
- 750 gram kuzu gerdanı
Terbiye için malzemeler
- 1 adet yumurta
- 4 kaşık un
- 4 kaşık süzme yoğurt
- ½ adet limonun suyu
Hazırlanışı
- Eti ve 10 su bardağı suyu bir tencereye koyup kaynamaya bırakın.
- Suyun üstünde oluşan köpükleri bir kepçe veya kaşıkla alın.
- Su kaynayınca ateşi kısın ve orta ateşte kapağı kapalı olarak pişmeye bırakın.
- Etler yumuşamaya başlayınca tuzunu ilave edin.
- İyice pişince, tel süzgeçte süzün, suyunu bir kapta saklayın.
- Etleri soğutup kemiklerini temizleyin ve küçük parçalar halinde didikleyin veya bıçakla ince ince doğrayın.
- Et suyunu tekrar ateşe koyup kaynatın.
- Borcam kapta un, suyu ve kaymağı alınmış yoğurt, yumurta ve limon suyunu çırpın.
- 2 su bardağı suyu azar azar içine katın ve pütürsüz bir sıvı haline gelene kadar karıştırın.
- Kaynamakta olan et suyuna bu karışımı yavaş yavaş ilave edin ve bir taşım kaynatın.
- Bu karışımı tel süzgeçten süzerek başka bir tencereye alın.Böylece oluşabilecek hamur topaklarını ayırmış olursunuz.
- Sonra, etleri çorbaya ekleyip karıştırın ve tencereyi ateşe koyun.
- Kaynayınca ateşten alın.
- Bir tavada erittiğiniz tere yağ ve toz kırmızıbiberi katın ve çorbanın üstünde gezdirip, sofraya getirin.
BROKOLİ ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- 1 paket brokoli (500-600 gr.)
- 1 adet orta boy kuru soğan
- 1 tablet et bulyon
- 1 adet orta boy patates
- 5-6 su bardağı sıcak su
- ½ kutu çiğ krema
- 2 yemek kaşığı margarin
- 1 tatlı kaşığı karabiber
- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Hazırlanışı
- Soğan ve patatesi küp küp doğrayın.
- Brokoliyi yıkayıp parçalara ayırın.
- Margarini tencerede eritin, soğanı tencereye koyun ve pemneleşene kadar kavurun.
- Patates ve brokoliyide ekleyin 5-6 dakika daha kavurun.
- Kavurduğunuz sebzelere suyu ekleyerek tüm sebzeler iyice yumuşayana kadar haşlayın.
- Haşlanan sebzelere kremayı ekleyerek karıştırın.
- Tencere ocaktayken, tüm malzemeler parçalanana kadar blendırdan geçirin 10 dakika daha kaynatın.
- Çorbanızı kâselere paylaştırın ve üzerine rendelediğiniz peynirleri serperek servis yapın.
KEÇİ PEYNİRLİ ISPANAK ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- 1,5 yemek kaşığı un
- 1 adet soğan
- 2 diş sarımsak
- ½ çay bardağı zeytinyağı
- ½ kilogram ıspanak
- 1 su bardağı süt veya ½ su bardağı krema
- 4 su bardağı tavuk suyu veya su
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı kırmızı pul biber
- 1 çay kaşığı karabiber
Üzeri için
- 200 gram keçi peyniri
Hazırlanışı
- Zeytinyağını ısıtın.
- Yemeklik doğradığınız soğan ve sarımsakları ekleyip soteleyin.
- 1,5 yemek kaşığı unu ilave edip harmanlayın.
- İri doğradığınız ıspanak yapraklarını ilave edip sotelemeye devam edin.
- Ispanaklar yumuşayınca 2,5 su bardağı suyu ilave edin.
- Kısık ateşte 15 dakika pişirdikten sonra blenderle pürüzsüz kıvama gelinceye kadar ezin.
- Bir su bardağı süt veya kremaya, tuz ve karabiberi ekleyip kaynatın.
- Çorbayı kaselere aktarın.
- Üzerilerine keçi peyniri ve pul biber serperek servis yapın.
SEMİZOTU ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- ½ kg semizotu
- 1 adet kuru soğan
- 4 dal yeşil soğan
- 2 tatlı kaşığı un
- 2 yemek kaşığı soya yağı
- 4 su bardağı sebze suyu
- 2 su bardağı süt
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı karabiber
Hazırlanışı
- Yeşil soğanları yıkayıp doğrayın.
- Kuru soğanı soyup ince ince kıyın.
- Semizotlarının köklerini kesip bol suda yıkayın.
- Semizotlarını da ince ince doğrayın.
- Bir çorba tenceresinde soya yağını koyun.
- Doğranmış soğanları çevirin.
- Rengi sararınca unu koyun, hafifçe kavurun.
- Doğranmış semizotlarını da ekleyip karıştırmayı sürdürün.
- Suyunu yavaş yavaş ekleyin, kaynayıncaya dek karıştırın, ocağı kısıp tencerenin kapağını kapatarak 10 dakika daha pişirin.
- El blenderı ile tüm malzemeyi parçalayın (tel süzgeçte kullanabilirsiniz).
- Tuzu ve karabiberi ekleyip bir taşım daha kaynataın.
- Çiğ kremayı karıştırıp ateşten alın.
- Taze semizotu yapraklarıyla çorbayı süsleyip servis yapın.
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