Çocuklara çevre bilincini kazandırmak için keyifli etkinlik
Çocuklarda çevre eğitimine ne kadar erken başlanırsa o kadar iyi olur. Çocukluğun erken yaşlarında oluşturulan bilgi ve kazanımlar ileriki yaşamların temelini oluşturur. Çocuklukta oluşan bu kazanımlar, erken yaşlarda doğayla olan ilişkilerinin gelişmesi ve doğaya karşı sorumluluk oluşmasında önemlidir.
Çevre eğitimi çocukların bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor öğrenme alanlarını geliştirir. Bu kazanımların oluşması ve çevrenin korunması için çocuklara çevre dostu davranışların kazandırılması gerekir. Çevre eğitimi verilecek çocuklar ile doğayı sevdirici oyunlar oynanır. Bu oyunlarla ve yaşantılarla çocuklar, olumlu duygular edinir ve çevre dostu olmayı öğrenirler. Doğanın değerli olduğunu anlayan çocuk, duyu organlarıyla doğanın öneminin farkına varır ve doğayı korumak için çaba harcarlar.
Çocuklarınız ile çevre eğitimine deniz kirliliği ile başlayabilirsiniz. Bununla ilgili film, belgesel, şarkı veya küçük geziler düzenleyebilir, evde birlikte etkinlikler yapabilirsiniz. İşte Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel’den evde yapabileceğiniz etkinliklere harika bir örnek…
Malzemeler
Boş deterjan kutusu
Boya
Oynar göz
Eva
Kap
Çeşitli artık materyaller
Yapılışı
Boş deterjan kutusunun alt kısmından ağız şekli yapmak için bir kesik açılır.
Kutu mavi renge boyanır.
Boyanan kutunun kapak kısmına kuyruk şeklinde eva kesilir ve yapıştırılır.
Kutunun yan kısmına oynar göz yapıştırılır.
Beyaz eva ile diş olacak şekilde küçük tırtıklar kesilir.
Kesilen diş objesi kutunun kesilmiş kısmına yapıştırılır.
Bir kaba su ve artık materyaller konur.
Kirlenen denizi köpek balığı ile temizleyerek çevre bilinci eğitimi yapılır.
Kazanım
Çevre bilinci oluşur.
Çevreyi temiz tutmayı öğrenir.
Doğa için sorumluluk alır.
Not: Bu etkinlik 2.5 yaş sonrası için uygundur.
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