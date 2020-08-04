Çocuklara çevre bilincini kazandırmak için keyifli etkinlik

Çevre eğitimi çocukların bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor öğrenme alanlarını geliştirir. Bu kazanımların oluşması ve çevrenin korunması için çocuklara çevre dostu davranışların kazandırılması gerekir. Çevre eğitimi verilecek çocuklar ile doğayı sevdirici oyunlar oynanır. Bu oyunlarla ve yaşantılarla çocuklar, olumlu duygular edinir ve çevre dostu olmayı öğrenirler. Doğanın değerli olduğunu anlayan çocuk, duyu organlarıyla doğanın öneminin farkına varır ve doğayı korumak için çaba harcarlar.

Çocuklarınız ile çevre eğitimine deniz kirliliği ile başlayabilirsiniz. Bununla ilgili film, belgesel, şarkı veya küçük geziler düzenleyebilir, evde birlikte etkinlikler yapabilirsiniz. İşte Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel’den evde yapabileceğiniz etkinliklere harika bir örnek…

Malzemeler

Boş deterjan kutusu

Boya

Oynar göz

Eva

Kap

Çeşitli artık materyaller

Yapılışı

Boş deterjan kutusunun alt kısmından ağız şekli yapmak için bir kesik açılır.

Kutu mavi renge boyanır.

Boyanan kutunun kapak kısmına kuyruk şeklinde eva kesilir ve yapıştırılır.

Kutunun yan kısmına oynar göz yapıştırılır.

Beyaz eva ile diş olacak şekilde küçük tırtıklar kesilir.

Kesilen diş objesi kutunun kesilmiş kısmına yapıştırılır.

Bir kaba su ve artık materyaller konur.

Kirlenen denizi köpek balığı ile temizleyerek çevre bilinci eğitimi yapılır.

Kazanım

Çevre bilinci oluşur.

Çevreyi temiz tutmayı öğrenir.

Doğa için sorumluluk alır.

Not: Bu etkinlik 2.5 yaş sonrası için uygundur.