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Çocuklar Tatile Doyamayacak!

Hürriyet Haber
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Ankara Sanat ve Spor Akademisi'nde eğlenceli bir yaz!

Çocuğunun yaz boyunca sadece hoşça vakit geçirmesini değil, gerçek anlamda eğitim almasını istiyorsanız Ankara Sanat ve Spor Akademisi, her biri kendi alanında uzman eğitmenleriyle farklı bir alternatif sunuyor.

Ankara Sanat ve Spor Akademisi tarafından düzenlenen yaz okullarına şehrin en iyi tesislerine sahip olan Özel Yüce Okulları ev sahipliği yapıyor. Öğrenciler drama, resim, müzik, yüzme, futbol, yoga, jimnastik, voleybol, basketbol gibi birçok farklı alanlarda çalışma imkanı buluyor.

Özel Yüce Okulları tesisleri içerisinde bulunan kapalı yüzme havuzları, konferans salonu, kapalı spor salonu, dans ve bale salonları, açık basketbol sahası ve amfi tiyatro gibi pek çok farklı çalışma ortamı yaz okulu boyunca öğrencilerin kullanımına sunuluyor.

Öğrenciler yaş gruplarına göre ayrılmış olup, gruplar 20–24 öğrenci ile sınırlı tutuluyor. En küçük yaş grubunda iki, diğer gruplarda ise birer gözetmen bulunuyor. Gözetmenler, öğrencilerin güvenliğini sağlıyor ve gün boyunca tüm faaliyetlerde öğrencilere eşlik ediyor.

Kurs Dönemleri

1. Dönem: 27Haziran - 15 Temmuz

2. Dönem: 18 Temmuz - 5 Ağustos

3. Dönem: 8 Ağustos - 26 Ağustos

Kayıt Başvuruları için:

Adres: Özel Yüce Okulları, Zühtü Tigrel Cad. İsmet Eker Sk. No:5 Oran

Telefon: 0 312 490 02 02

www.ankarasanatsporakademisi.com

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