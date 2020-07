Çocuklar sık görülen yaz hastalıklarından nasıl korunmalı?

Özellikle güneş çarpması ve yanıklar, isilik, pişik, havuz ve deniz hijyeninin kötü olmasından kaynaklanan idrar yolu enfeksiyonları, konjonktivit adı verilen göz iltihaplanmaları, dış kulak yolu iltihaplanmaları, ishaller, besin zehirlenmeleri, seyahatler sebebiyle ateşlenmeler, böcek ve sinek sokmaları, düşme ve çarpmaya bağlı yaralanmalar sık görülmektedir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Cansu Yılmaz, "D vitamini eksikliğinde haftada en az 2 kez saat 10.00 ile 16.00 arasında yüz ve kolların güneş koruyucu sürülmeden 10-15 dakika direkt (arada cam, tül olmadan) gün ışığına maruz bırakılması önerilir. Fakat yaz mevsiminde güneşin dik açı ile geldiği bu saatlerde daha dikkatli olunmalıdır. Yaz mevsiminde güneşin dik geldiği 11.00-15.00 saatler arasında direk güneşe maruziyet olmamalıdır. Çocuklar için dışarı güneşe çıkmadan yarım saat önce koruma faktörü (SPF) 50 olan güneş kremi kullanılmalı, mümkün olduğunca açık renk şapka şemsiye ve gölge alanlar tercih edilmelidir. Çocuklara açık renkli ter çeken pamuklu kıyafetler giydirilmelidir. Çocukların havuz veya deniz oyunları 20 dakikadan uzun sürmemelidir. Aşırı sıcaklarda kaybedilen sıvının yerine konulabilmesi için bol sıvı verilmelidir" dedi.



Bebeklerde sıvı kaybı daha çok oluyor

Bebek cildinin erişkinlere kıyasla çok hassas olduğunu belirten Yılmaz, "Bebeklerde deri yüzey alanı daha geniş olduğundan ısı ve sıvı kaybı daha çok olmaktadır. Tuvalet alışkanlığını kazanmamış ve bez kullanan çocukların bez değiştime sıklığı artırılmalıdır. Özellikle yenidoğan döneminde her 2 saatte bir bez kontrolü yapılmalı ve her altını kirlettiğinde bez değiştirilmelidir. Temizlik işlemi yapıldıktan sonra birkaç dakika bez bölgesinini hava alması için açık kalması sağlanmalı ve gereğinde koruyucu pişik kremi kullanılmalıdır. Yenidoğanlar her gün banyo yaptırılmalıdır. Çocuklar da her terlediğinde banyo yaptırılarak, kuru pamuklu yeni kıyafetler giydirilmelidir. Yaz aylarında vücudumuzda terleme sebebiyle aşırı sıvı kaybı olmaktadır. Bu sıvı kaybını bol bol su içerek ve sıvı tüketerek yerine koymak gerekir. Fakat kullandığımız su ve sıvı kaynaklarına dikkat edilmelidir. Kaynağı belli olmayan içme sularından ve bu sularla yıkanan meyve ve sebzelerden tifo, paratifo, ishaller, viral hepatit (hepatit a) gibi hastalıklar ortaya çıkabilir. Özellikle piknik alanlarında sulara insan ve hayvan dışkı ve atıkları karışmış ise su gözle görülemeyen mikroplar ile kirlenir ve barsak enfeksiyonlarına sebep olur" diye konuştu.



Bu belirtilere dikkat

Barsak enfeksiyonlarının en önemli belirtisi bulantı, kusma ve ishaldir olduğunu belirten Yılmaz, ishal ile birlikte ateşi olan çocuklar ve bulantı kusması sebebiyle ağız yoluyla sıvı alamayan çocuklar zaman kaybetmeden hastaneye başvurmalı ve damar yolundan sıvı verilmelidir. Aşırı sıcaklarda serinlemek için kullanılan klimalardan olumsuz etkilenmemek için klima filtrelerinin temizliğini zamanında yapılmasının önemli olduğunu belirten Yılmaz, klima çarpmasını engellemek için yazın klimayı 23-26 dereceye ayarlanması gerektiğini söyledi.