Çocuklar renkleri ve şekilleri severek öğrenecek
Okul öncesi eğitiminde neden ilk olarak renklerin ve şekillerin öğretildiğini hiç merak ettiniz mi? Neden ilk olarak hayvanlar, sayılar değil de renkler ve şekiller?
Doğaya baktığımızda gördüklerimizi dile getirmeden önce yeşil ağaç, kırmızı çiçek, mavi araba diye nitelendiririz. Çocukların gördükleri renkler ve şekiller, çocukların ayrıştırma ve sınıflandırma becerileridir.
“Oğlum Ömer’e renkleri tamamen öğrendikten sonra şekilleri vermeye başladım. Şekilleri de tam olarak kazandığını düşündükten sonra durumu daha karmaşık hale getirip şekil ve renk kavramını bir arada verebileceğim basit bir oyun hazırladım” diyen Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel, örüntü çalışmasını da içerisinde barındıran bu etkinlik için detayları sizler için yazdı.
Malzemeler
Karton parçası
Renkli kağıtlar
A4 kağıdı
Yapıştırıcı
Yapılışı
Kartondan 32x17 cm olacak şekilde dikdörtgen bir parça kesilir.
Dikdörtgenin dış kısımlarına 1'er cm’lik çerçeve oluşacak şekilde kartondan kesilen çubuklar yapıştırılır.
Uygulanacak renklerdeki kartonlar 7.5x15 cm olacak şekilde kesilir.
Kesilen renkli kartonlar alt tabana yapıştırılır.
Karton parçasından 7,5x15 cm olacak şekilde parça kesilir.
Kesilen parçaların ortasından şekil çıkacak şekilde kesilir.
A4 kağıdına farklı düzenlerde olacak şekilde örüntü oluşturur.
Ve oyun başlar, iyi eğlenceler...
Not: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur.
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