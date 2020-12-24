Çocuklar neden yalan söyler?

Genellikle insanlar zor durumda kaldıklarında kendilerini kurtarmak amacıyla yalana başvururlar. Yetişkinler yalanı, kasıtlı ve bilinçli olarak karşısındakini kandırma amacıyla kullanırlar. Okul öncesi dönemde de 3 yaş sonrası çocuklar zaman zaman gerçek olmayan ifadeler kullanabilirler. Ancak bu noktada çocuğun yanlış ifadelerini bir yetişkinin söylediği yalan gibi değerlendirmek doğru değildir. Peki çocuklar neden yalan söylerler? Ebeveynler bu konuda ne yapmalıdır? Uzman Psikolog Sena Karabiber önerilerde bulundu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle