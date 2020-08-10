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Çocuk Sağlığı
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 10.08.2020 - 11:39,Son Güncelleme:

Çocuklar için yeni tehlike ‘Gangster’ oyunu! Peki aileler nasıl davranmalı?

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Çocuklar için yeni tehlike ‘Gangster’ oyunu! Peki aileler nasıl davranmalı?
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Mavi Balina, Momo, Mavi Bebek ve Gangster gibi şiddet ve suç içerikli oyunların içinde verilen görevlerin tamamlanmasının ardından gelen seviye atlama, puan kazanma, lider olma gibi pozitif pekiştireçlerin çocuk ve gençlerin oyunla ilişkisini güçlendirerek endişe verici bir hal aldığını ifade eden Uzman Klinik Psikolog & Aile Danışmanı Dilara Sayar, konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu ve aileler için tavsiyelerini paylaştı.

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