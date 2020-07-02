Çocuklar için renk örüntüsü çalışması

Renk, okul öncesi dönemi çocukların nesneleri ayırt etmede kullandıkları ilk araçtır. Nesneleri ifade ederken kullandıkları ilk terim renklerdir. Sizler de çocuklarınız ile gittiğiniz bir oyuncakçıda gördüğü bir arabanın rengini söylediğinde ya da eşleştirme çalışmasında renklerine göre gruplayabildiğinde çok mutlu olmuşsunuzdur.

Günlük hayatta gördüğünüz nesneleri renkleri ile nitelendirirseniz hem hayal gücünü desteklemiş hem de dil gelişimine destek olmuş olursunuz.

Malzemeler

Renkli toplar

Cam şişe

A4 kağıdı

Yapılışı

A4 kağıtlarına daireler çizilir.

Çizilen daireler örüntü oluşturacak şekilde boyanır.

Cam şişeye topların örüntü kağıdındaki şekilde dizilmesi istenir.

Kazanım

Konuşurken kullandığımız kelimelerin düzeni de aslında bir örüntüdür. Örüntü ile vakit geçiren çocuk okumaya daha hızlı ve rahat geçiş yapar. Analitik düşünme gelişimini sağlar. İleriki öğretim yaşantılarında iyi bir temel oluşturmaya yardımcı olur. Yani matematik örüntülerin bir dilidir.

Not: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur.