Çocuklar için öğrenmeyi eğlenceli hale getirmenin yolları

Oyun üç kategoriye ayrılabilir: oyun yoluyla öğrenme (burada çocuk, ebeveyn veya öğretmen tarafından yönlendirilir, bağlantılı oyun (oyuna veya işbirliğine dayalı aktiviteler) ve sadece oyun. Her üç oyun türü de çocuk gelişimi için önemli. Bir becerinin, çocuğun ilgilendiği herhangi bir şeyle eşleştirilen her an, öğrenmeyi ve oynamayı eğlenceli şekilde harmanlanmanın harika bir yolu. İşte öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek için öneriler...

- Çocuğunuz büyüdükçe, en sık hangi etkinlikleri seçtiğini gözlemleyin ve onlara bu ilgi alanlarını keşfetmeleri için ihtiyaçları olan araç ve oyuncakları verin. Örneğin, okumaya hevesli ise ilginç kitaplar sunabilirsiniz. İşitsel öğrenenler için ses kayıt cihazları denenebilir, görsel öğrenenler için de öğrendiklerini not etmeleri için renkli kalem ve kağıtlar verilebilir.

- Araştırmalar, müziğin çocuklar üzerinde güçlü gelişimsel etkilere sahip olabileceğini ve doğru seçilen bazı melodilerin de eğitici ve faydalı olabileceğini göstermiştir. Çoğu çocuk şarkı yoluyla öğrenir, bu nedenle oyun süresi boyunca eğitici bir çalma listesi oluşturmak, öğrenmeyi eğlenceli hale getirmenin yollarından biri. Bu basit taktik ile çocuklar, saymayı, şehir adlarını ve başkentleri kolayca öğrenebilir.

- En sevilen bir filmi veya televizyon şovunu izlemek bile eğitici olabilir. Bunu alt yazıları açarak deneyebilirsiniz. Çocukların duydukları kelimeleri görmeleri ve tanımaları için harika bir öneri olabilir.

- Yemek pişirmek, matematik ve okuma becerileri için keyifli bir seçenek olabilir. Küçük okuyucular için onlara göre bir yemek kitabı kullanılabilir. Tarifleri okuyabilir, yemek malzemeleri ve ölçüleri hakkında konuşabilirsiniz. Hatta, ölçüleri artırarak veya azaltarak uygulayabilirsiniz. Ayrıca, hangi malzemenin daha iyi olduğunu görmek için onları değiştirebilirsiniz.

- Mantık, akıl yürütme, sayma ve matematik becerileri için oyunları tercih edebilirsiniz. Bu oyunlarla aile olarak bağ kurmanıza da yardımcı olabilir.

- Yaratıcı oyunlar oynayan çocukların sosyal ilişkileri ve problem çözme yeteneklerine katkı sağlayabilir. Bunu kostümler, oyuncaklar veya oyun setleriyle destekleyebilirsiniz. Ayrıca, çocuklar her zaman hayal etmek ve yaratıcı olmak için kendi fikirlerini üreteceklerdir.