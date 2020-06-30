Çocuklar için evde toprak yapımı ve taş boyama

Yapımı çok kolay! Çocuklarınız oynarken sizler de gönül rahatlığı ile anne kahvenizi yudumlayabilirsiniz.

Malzemeler

1 su bardağı çay (kuru hali)

2 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

Yarım çay bardağı sıvıyağ ya da bebe yağı

Taş

Parmak boya

Hazırlanışı

1 su bardağı çay, 2 su bardağı un, 2 yemek kaşığı kakao bir kaba konur ve karıştırılır.

Üzerine yarım çay bardağı sıvıyağ ya da bebe yağı eklenir ve harmanlanır.

Hazırlanan karışıma taşlar ve istenen oyuncaklar yerleştirilir.

Taşlar bir gece önceden boyanarak kuruması sağlanır.

Taş boyama için öneri: Biz taşları meyve olarak boyadık. Ancak sizler hayvan ya da başka temalar ile taşlarınızı süsleyebilirsiniz.

Not: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur.