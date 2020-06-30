Çocuklar için evde toprak yapımı ve taş boyama
Toprak ile oynamak çocukları her zaman motive eder. Onlar oyun yaratırken bir yandan da üzerlerindeki negatif enerji boşalır. Evde de bu doyumu yaşamaları için çocuklarınıza hiçbir zararı olmayan tamamen doğal ürünler ile anne yapımı toprak hazırlayabileceğinizi biliyor muydunuz? Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel, püf noktalarını paylaşıyor.
Yapımı çok kolay! Çocuklarınız oynarken sizler de gönül rahatlığı ile anne kahvenizi yudumlayabilirsiniz.
Malzemeler
1 su bardağı çay (kuru hali)
2 su bardağı un
2 yemek kaşığı kakao
Yarım çay bardağı sıvıyağ ya da bebe yağı
Taş
Parmak boya
Hazırlanışı
1 su bardağı çay, 2 su bardağı un, 2 yemek kaşığı kakao bir kaba konur ve karıştırılır.
Üzerine yarım çay bardağı sıvıyağ ya da bebe yağı eklenir ve harmanlanır.
Hazırlanan karışıma taşlar ve istenen oyuncaklar yerleştirilir.
Taşlar bir gece önceden boyanarak kuruması sağlanır.
Taş boyama için öneri: Biz taşları meyve olarak boyadık. Ancak sizler hayvan ya da başka temalar ile taşlarınızı süsleyebilirsiniz.
Not: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur.
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