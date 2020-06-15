Çocuklar için eğlenceli deney önerisi: Sıvı gökkuşağı

Bugünkü deneyimiz yoğunlukla ilgili, kullandığımız malzemeler aynı olmasına rağmen, ölçüleri değiştikçe yoğunlukları da değişecek, farklı yoğunluktaki maddeler farklı şartlarda birbirinden farklı durumlar ortaya çıkaracak.



Şimdi gelelim sıvı gökkuşağı deneyinin hazırlanışına…



Materyaller

6 tane aynı büyüklükte bardak

Gıda boyası (kırmızı, turuncu, sarı, mavi, yeşil ve mor renklerde

Şırınga (şırınganın iğnesi kullanılmayacak)

İnce, uzun bir cam kap (uzun bir su bardağı da olabilir)

Toz şeker

Tatlı kaşığı (şeker ölçüsü için)

Tahta çubuk (karıştırmak için)

Su



Sunum

Tüm bardaklara eşit miktarda su koyalım (yarısına kadar) her bardaktaki suya farklı renkte gıda boyası ekleyelim, ardından bardaklara farklı miktarlarda şeker ilave edelim.

0-2-4-6-8-10 kaşık olarak artırarak ekleyip, şeker çözülene kadar iyice karıştıralım. Şeker eriyince uzun kabımıza şırınga ile sırayla tüm renklerden eşit miktarda şekerli sulardan ekleyelim.



Sonuç muhteşem değil mi? Şimdi çocuğumuzun yaşına uygun şekilde deneyimizi açıklayalım.



Bu etkinliğimizde gökkuşağını oluşturan renklerde hazırladığımız yoğunlukları farklı sıvıları aynı kaba koyduk. Yoğunluğu en fazla olan renk (mor) en altta kaldı. Diğer renklerdeki şekerli su karışımları ise yoğunluğu yüksek olandan düşük olana doğru alttan üste sıralandı. İçinde hiç şeker olmayan (kırmızı) en üstte kaldı. Böylece rengarenk sıvılardan oluşan bir gökkuşağı elde ettik.



Yani farklı yoğunluklarda şekerli su karışımlarına farklı renkler ekleyerek birbirlerinden ayırt edilebilmelerini sağladık.



Not: Deneyin başarılı olabilmesi için iki püf noktası var:

-Şeker suda çok iyi çözülmeli.

-Su, şırınga ile çok ama çok yavaş eklenmeli.



Kazanımlar

-Sebep - sonuç ilişkisi

-Deney ve gözlem

-Kozmik eğitim

-Merak duygusu

-Bilimsel düşünme becerisi

-Akıl yürütme becerisi

-Dikkatini çeken olaya odaklanmak ve bu olayla ilgili sorular sormak, sonuçlar çıkarmak

