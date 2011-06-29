Çocuklar için Eğlenceli Atölyeler

Sakıp Sabancı Üniversitesi’nin çocuklar için tasarladığı yaz okulu 4 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Teorik ve uygulamalı eğitimlerden oluşan ve katılımın 15 öğrenciyle sınırlı tutulduğu atölyeler, 26 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

Matematik, arkeoloji, tasarım, botanik, kukla-drama konularındaki atölyeler; “Bahçede Saklanmış Matematik”, “Geçmişi Kazıyorum”, “Hayal Fabrikası”, “En Güzel Bahçe Bizim” ve “Kuklalar Müzede Canlanıyor” isimleriyle gerçekleştirilecek.

Bahçede Saklanmış Matematik (Eğlenceli Matematik Atölyesi)



Her hafta pazartesi günü başlayacak atölyede, çocuklar, bahçedeki heykel ve bitkilerle “geometri”, “simetri” ve “örüntü” başlıklarını içeren zevkli çalışmalar yapılacak. Programa katılan çocuklar, uzun bir bahçe gezisinin ardından “Pratik Matematik” ekibiyle birlikte konuyu pekiştiren oyunlar oynayacak.

Geçmişi Kazıyorum (Arkeoloji Atölyesi)

4 – 8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek atölye programında, çocuklar, arkeolojiyi tanıyacak, müze bahçesindeki kazı alanında gerçek bir kazı deneyimi yaşayacak. Toprak altındaki kültür varlığımızı korumayı öğrenecek öğrenciler, bir arkeolog gözüyle sergiyi gezerek eserleri değerlendirecek.



Hayal Fabrikası (Tasarım Atölyesi)



11 – 15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve çocuklara, yeni çağın mesleği olarak görülen tasarımcılığı tanıtmayı amaçlayan atölyede, SSM’nin son sergisi “M.Ö. Üçüncü Bin’de Kiklad Adaları ve Batı Anadolu”dan ilham alan tasarımlar yapılacak.



En Güzel Bahçe Bizim (Botanik Atölyesi)



18 – 22 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek atölyede, çocuklar, SSM’nin bahçesindeki ağaçları ve çiçekleri tanıyacak; bahçede mendil kapmaca, seksek, yakar top gibi sokak oyunlarını oynayacak. Çocuklar ayrıca bahçıvanlık, bitki ressamlığı, nakkaşlık, peyzaj mimarlığı gibi meslekleri de deneyimleme imkanı bulacak.



Kuklalar Müzede Canlanıyor (Kukla - Drama Atölyesi)



25 - 29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek atölyeye katılan çocuklar, okudukları hikayelere ve hazırladıkları senaryolara uygun dekor ve sahne tasarımı yaparak, kuklalarını oynatacak ve seslendirecek.

5 günlük bu atölyeler, 7-8 yaş grubu için 10.00 – 12.30, 9-11 yaş grubu için 14.00 – 16.0 saatleri arasında yapılacak. Katılmak isteyenler http://muze.sabanciuniv.edu/sayfa/bireysel-basvuru-formu adresinden kayıtlarını yapabilirler.

Ayrıntılı Bilgi için: (0212) 277 22 00 / 134-137

