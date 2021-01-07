Çocuklar için eğlence zamanı! İşte birbirinden keyifli el işi önerileri...

İşte çocuğunuzun büyük keyif alacağı el işleri...

- Bulaşık fırçası ile havai fişek yapımı

Bu keyifli aktivite için eski bir bulaşık fırçası ve birkaç renkli boya çocuğunuzun rengarenk havai fişekler yapması için yeterli. Daha sonra fırçayı farklı renklerle boyayın ve kağıda baskı yapın.

- Şişeden kuş yemliği

Bunun için İhtiyacınız olan şey ise boş bir şişe ve iki adet tahta kaşık. Şişeye dört delik açın. Çocuğunuzla birlikte kaşıkları deliklerden geçirin ve kuş yemini şişeye doldurun. Bu şekilde kuşları bahçenize çekebilirsiniz.

- Yaprak baskı

Ağaçtan düşen sağlam yaprakları toplayın. Daha sonra bir fırça ve kumaş boyası ile boyayın. Ardından yaprağın boyalı kısmını da kağıda bastırın. Bu işlemi farklı renklerle de deneyebilirsiniz.

- Makarnadan kolye

Makarna boyama, çocuklar için klasik bir eğlence... Küçük çocuğunuz kısa sürede makarnaları rengarenk yapacaktır. Boya kuruduktan sonra makarnaları bir ipe dizin. Belki sonunda çocuğunuz minik bir sürpriz yaparak size hediye eder.

- Pamuklu kuzu

Bu etkinlik, hem basit hem de çok keyifli. Bir kağıda kuzu resmi çizin. Ardından çocuğunuzla birlikte bir yapıştırıcı yardımıyla pamukları, çizdiğiniz resme yapıştırın. İşte bu kadar...

- Renkli kağıtlarla ve mendillerle vazo yapımı

Bir vazo resmi ve biraz renkli kağıt yardımcınız olacaktır. Kağıda büyük bir vazo ve birkaç tane de çiçek resmi çizi. Çocuğunuzla birlikte vazo çizimini renkli kağıt veya mendillerle kaplayın. Ayrıca, kek kalıplarını da çiçek olarak yapıştırabilirsiniz.