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Oyun Ve Aktiviteler
Görseller Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel’e aittir.
Haber Giriş: 10.07.2020 - 16:26,Son Güncelleme:

Çocuklar için aktivite: Minik tırtıllar iş başında!

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Çocuklar için aktivite: Minik tırtıllar iş başında!
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Bazen bir parça peçete ile bile eğlenceli bir oyun oynarken çocuklarınıza kavramları öğretebilirsiniz. İşte tam da bunu amaçlayan, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel’in önerdiği harika bir etkinlik var!

Hazır oyuncaklardan daha işlevli ve yararlı olan anne yapımı ev oyunları çocukların zihin gelişimi için çok yararlı birer aktivite haline geliyor.

Bir parça peçete ile minik tırtıllar yaparak çocuklarınıza büyük küçük, uzun kısa kavramlarını çok rahatlıkla öğretebilirsiniz.

Hazırlanışı

Peçetenin 3'te 1'lik kısmını keçeli kalem ile boyuyoruz.

Boyanan peçeteleri kalem yardımı ile sarıyoruz.

Çocuklar için aktivite: Minik tırtıllar iş başında

Peçeteyi kalemden çıkartırken büzerek çıkarıyoruz.

Çocuklar için aktivite: Minik tırtıllar iş başında

Oynanacak olan kaba minik tırtılları koyuyoruz.

Bir kase içerinde su ve damlalığı çocuğa vererek tırtılların üzerine sıkmasını istiyoruz.

Suyu emen tırtıllar rengarenk olup büyümeye başlıyor.

Çocuklar için aktivite: Minik tırtıllar iş başında

Kazanım

Büyük küçük kavramını öğretir.

Uzun kısa kavramını öğretir.

Küçük kasları geliştirir.

Çocuklar önce sonra kavramını far keder.

Islak kuru kavramını algılar.

Not: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur.

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