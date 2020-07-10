Çocuklar için aktivite: Minik tırtıllar iş başında!

Hazır oyuncaklardan daha işlevli ve yararlı olan anne yapımı ev oyunları çocukların zihin gelişimi için çok yararlı birer aktivite haline geliyor.

Bir parça peçete ile minik tırtıllar yaparak çocuklarınıza büyük küçük, uzun kısa kavramlarını çok rahatlıkla öğretebilirsiniz.

Hazırlanışı

Peçetenin 3'te 1'lik kısmını keçeli kalem ile boyuyoruz.

Boyanan peçeteleri kalem yardımı ile sarıyoruz.

Peçeteyi kalemden çıkartırken büzerek çıkarıyoruz.

Oynanacak olan kaba minik tırtılları koyuyoruz.

Bir kase içerinde su ve damlalığı çocuğa vererek tırtılların üzerine sıkmasını istiyoruz.

Suyu emen tırtıllar rengarenk olup büyümeye başlıyor.

Kazanım

Büyük küçük kavramını öğretir.

Uzun kısa kavramını öğretir.

Küçük kasları geliştirir.

Çocuklar önce sonra kavramını far keder.

Islak kuru kavramını algılar.

Not: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur.