MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Yaşam Haberleri Nasıl Yapılır? Haberleri Çocuklar için 10 eğlenceli yemek tarifi
GeriNasıl Yapılır? Çocuklar için 10 eğlenceli yemek tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Nasıl Yapılır?
Son Güncelleme:

Çocuklar için 10 eğlenceli yemek tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çocuklar için 10 eğlenceli yemek tarifi
Abone Olgoogle-news

Çocuklarınızın severek yiyeceği bu eğlenceli lezzetlere siz de bayılacaksınız.

Şirinler Köyü pilavı tarifi

Çocuklar için 10 eğlenceli yemek tarifi

Şirinler Köyü pilavı tarifi malzemeler:

  • 1 su bardağı pirinç
  • 1.5 su bardağı sıcak su
  • ½ yemek kaşığı tereyağ
  • 2 adet domates
  • 1 yemek kaşığı yoğurt ya da mayonez
  • 1-2 dal maydanoz
  • İsteğe göre 3-4 adet köfte

Şirinler Köyü pilavı tarifi hazırlanışı:

  1. Tereyağında önceden ıslatılmış ve süzülmüş pirinçleri kavurun.
  2. Üzerine kaynar suyu ilave edin ve suyunu çekince üzerine kağıt kavlu koyarak demlemeye bırakın.
  3. Servis için diktörtgen bir servis tabaği seçin.
  4. Küçük bir cam kasenin içini soğuk su ile ıslatın ve ılımış pilavdan içine hafifçe bastırarak koyun.
  5. Böylece evin gövdesini yapmış olacaksınız.
  6. Kişi sayısına göre bu işlemi tekrarlayın.
  7. Şekildeki gibi evlerin çatısı için domatesleri ikiye bölün ve içlerini çıkararak pilavın üzerine yerleştirin.
  8. Evin kapısı için isteğe göre köfte yerleştirebilirsiniz.
  9. Domateslerin üzerine damlalar halinde süzme yoğurt ya da mayonez sürün.
  10. Maydanoz ya da başka yeşilliklerle tabağı süsleyerek evlerinizin etrafını yeşillendirin ve bu şirin lezzetin birlikte keyfini çıkarın.

ÇİLEK YÜKLÜ TREN TARİFİ

Çocuklar için 10 eğlenceli yemek tarifi


Çilek yüklü tren tarifi malzemeler:

  • 1 paket çikolata kaplı kare bisküvi
  • 5-6 top vanilyalı dondurma
  • 5-6 adet çilek
  • 2 tatlı kaşığı pudra şekeri

Çilek yüklü tren tarifi hazırlanışı:

  1. 4 adet çikolata kaplı bisküviyi fotoğraftaki küp şekline getirin.
  2. Ortada oluşan boşluğa bir top dondurma yerleştirin.
  3. Böylece bisküviler dondurmaya yapıştığı için şeklini bozmayacaktır.
  4. Kalan bisküvilerle aynı işlemi yapın ve birbirlerine yapışık bir şekilde dizin.
  5. Kalan dondurmaları da birer top şeklinde bisküvilerin içine ekleyin.
  6. Dondurmaların üzerine yıkanmış çileklerden ekleyin.
  7. Mevsimine ve isteğe göre çilek yerine muz, kivi, portakal gibi mevsim meyveleri ile süsleyebilirsiniz.
  8. Bisküvi sayısını çocuk sayısına göre arttırarak treninizi istediğiniz kadar uzatabilirsiniz.
  9. Dilerseniz trenin üzerine pudra şekeri ile kar yağdırabilirsiniz.

EV YAPIMI SÜT DİLİMİ TARİFİ

Çocuklar için 10 eğlenceli yemek tarifi

Krema için malzemeler:

  • Yarım kilo süt
  • 2 çorba kaşığı toz şeker
  • 4 yemek kaşığı bal
  • Yarım limonun suyu 100 gram kaymak
  • 4-5 yemek kaşığı pasta kreması
  • Kek hamuru için malzemeler:
  • 3 adet yumurta
  • 1.5 çay bardağı toz şeker (büyük çay bardağıyla)
  • 1 paket vanilya
  • 3 yemek kaşığı tepeleme kakao
  • 1 çay bardağı nişasta (Küçük çay bardağı)
  • 1 çay bardağı un (Küçük çay bardağı)
  • 1çay kaşığı kabartma tozu

Kek hamuru için malzemeler:

  • 3 adet yumurta
  • 1.5 çay bardağı toz şeker (büyük çay bardağıyla)
  • 1 paket vanilya
  • 3 yemek kaşığı tepeleme kakao
  • 1 çay bardağı nişasta (Küçük çay bardağı)
  • 1 çay bardağı un (Küçük çay bardağı)
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

 Kremanın hazırlanışı:

  1. Sütü tencereye koyup içine 2 yemek kaşığı toz şeker ve balı ekleyin.
  2. Ocağın altını açıp ısıtın, kaynama noktasına ulaşmaya yakın, limon suyunu ekleyip sütün kesilmesini sağlayın.
  3. Süt kesildikten sonra ince delikli süzgeç ile süzüp suyu ve süt kesiğini ayırın.
  4. Biz sadece süt kesiğini kullanacağız.
  5. İyice soğuyan süt kesiğine biraz daha bal ilave edip kaymağı ekleyin ve mikser yardımıyla homojen bir şekilde yedirin.
  6. Tamamen karıştırıp buzdolabının dondurucu bölümüne alın, 20 dakika kadar dondurucuda bekletin.
  7. 20 dakika sonra süt kesiğini dondurucudan çıkarıp mikser ile yeniden karıştırın.
  8. 1 yemek kaşığı soğuk sütü karışıma ekleyip, 4-5 yemek kaşığı kadar toz pasta kremasını da ekleyip mikser yardımıyla çırpın.
  9. Evde pasta kreması yoksa yerine toz krem şanti de kullanabilirsiniz.
  10. Pasta kremasını da ilave edip yeterince karıştırdıktan sonra tekrar dondurucuya alın ve süt diliminin kekini yapmaya başlayın.

Kekin hazırlanışı:

  1. Yumurtaları kekin malzemelerini karıştıracağınız cam kâseye kırın.
  2. Üzerine toz şekeri ilave edip toz şeker eriyip yumurta kabarana kadar mikser yardımıyla 5 dakika kadar çırpın, vanilyayı ve kakaoyu ekleyerek karıştırmaya devam edin.
  3. Ardından nişasta, un ve son olarak 1 çay kaşığı kabartma tozunu ekleyip mikserde çırpın.
  4. Yağlı kâğıt serdiğiniz kare büyük boy kare borcama kek karışımını döküp önceden 170 dereceye ayarladığınız fırında 20 dakika kadar pişirin.
  5. Fırından çıkardığınız keki ılıkken (çok soğumaması gerekli) düz bir zemine koyup dikdörtgen şeklinde kesin.
  6. Kestiğiniz her dikdörtgeni ortadan ikiye bölüp soğutun.
  7. Soğuyan keklerin dış yüzeyi içe gelecek şekilde süt dilimi kremasını sürüp üstüne aynı boyda kestiğiniz diğer kek dilimini kapatın. (Kestiğiniz yüzey dışta olursa süt dilimine daha çok benzeyecektir.)
  8. Tüm kekleri aynı boyda kesip aynı işlemi uyguladıktan sonra süt dilimini bir tabağa dizip buzdolabına kaldırın, tüketeceğiniz zaman buzdolabından çıkarıp tüketebilirsiniz.
  9. Mutlaka buzdolabında saklayın.

Bu tarif Anne Şeflerimizden BERNA YILDIZ'a aittir.

EV YAPIMI PUF TARİFİ

Çocuklar için 10 eğlenceli yemek tarifi

 Ev yapımı puf tarifi malzemeler:

  •  2 adet yumurta
  •  2 çay bardağı toz şeker
  • 2 çay bardağı süt
  • 2 çay bardağı sıvıyağ
  • 1 paket kabartma tozu
  • 2 su bardağı un
  • 2 yemek kaşığı kakao
  • 1 paket sade krem şanti
  • 2 adet muz Hindistan cevizi

Ev yapımı puf tarifi hazırlanışı:

  1. Yumurta ve şekeri mikserle çırpın.
  2. Süt, sıvıyağ ,kakao,un,kabartma tozunu katıp karıştırın.
  3. Tepsiye yağlı kağıdın üzerine hazırladığınız karışımı dökün.
  4. 180 derece yarım saat pişirin.
  5. Kekleri bir su bardağı yardımı ile kesin. (toplam 20 adet çıkıyor)
  6. Kalan kek parçalarını elinizle ufalayın.
  7. Bir kabın içinde krem şantiyi hazırlayıp küp küp doğradığınız muzları ilave edin.
  8. Kestiğiniz keklerin üzerine bir parça krem şantili karışımdan koyun ve üzerine ufaladığınız kırıntılar ile elinizle şekil verin.
  9. Üzerine hindistan cevizi süslüyoruz.

Bu tarif FUNDA ÇETİNKAYA adlı okurumuz tarafından gönderilmiştir.

 FOK KURABİYE TARİFİ

Çocuklar için 10 eğlenceli yemek tarifi

 

Fok kurabiye tarifi malzemeler:

  • 1 kutu krem şanti ( 2 poşet)
  •  1 su bardağı sıvı yağ
  •  1 paket vanilya
  • 2,5 su bardağı un

Fok kurabiye tarifi hazırlanışı:

  1. Elenen un ve diğer malzemeler eklenerek hamuru yoğurun.
  2. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp silindir şeklinde yuvarlayarak, arka kısmına bastırılarak fok şekli verin.
  3. Gözler ve burun için damla çikolata, bıyıklar için çikolatalı pasta süsü kullanın.
  4. 180 derece fırında 10-12 dakika pişirin.

CİVCİV EKMEK TARİFİ

Çocuklar için 10 eğlenceli yemek tarifi


CİVCİV EKMEK TARİFİ malzemeler:

  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 su bardağı ılık süt
  • ½ çay bardağı sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı toz şeker
  • 1 paket kabartma tozu
  • Alabildiği kadar un
  • 2 tatlı kaşığı üzüm pekmezi
  • 4 çorba kaşığı su
  • Tane karanfil

Civciv ekmek tarifi hazırlanışı:

  1. Un dışında tüm malzemeyi kaseye koyun ve karıştırın.
  2. Unu yavaş yavaş karışıma ilave edin.
  3. Hamuru yoğurun.
  4. Mandalina büyüklüğünde bezelere ayırın.
  5. Her bezeyi tezgahın üzerinde aşağı yukarı 25 cm uzunluğunda bir çubuk gibi yuvarlayın ve tam ortasından düğüm atar gibi yapın.
  6. Ortası kabarık, top iki uçlu bir şekil ortaya çıktıktan sonra bir ucunu civcivin başı gibi şekillendirin, ucunu incelterek gaga yapın.
  7. Diğer ucu kuyruk yapılacak gibi hafifçe bastırarak düzeltin ve makasla çentikler atın.
  8. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin ve üzerine pekmezle karıştırılan suyu sürün.
  9. Civcivlere göz yapmak için karanfil taneleri kullanın.
  10. Önceden 190 dereceye ısıtılan fırında kızarana kadar pişirin.

Minik ördekler tarifi

Çocuklar için 10 eğlenceli yemek tarifi

Minik ördekler tarifi malzemeler: 

  • 1 kg süt 2 bardak irmik
  • 2 bardak şeker
  • 2 paket vanilya
  • 1 bardak Hindistan cevizi
  • Çilek çikolata parçacıkları
  • 1 bardak fındık

Minik ördekler tarifi hazırlanışı:

  1.  İrmik, süt, şeker ve vanilyayı karıştırıp ocakta pişirelim.
  2. Pişince, ceviz büyüklüğünde koparıp Hindistan cevizi, fındık karışımına bulayalım.
  3. Çilekten gaga, çikolata parçacıkları ile göz yapalım.

BAYKUŞ KURABİYE TARİFİ

Çocuklar için 10 eğlenceli yemek tarifi

Baykuş kurabiye tarifi malzemeler:

   

  •  250 gram tereyağı veya margarin (oda sıcaklığında)
  •  1 adet yumurta 1 su bardağı pudra şekeri
  • ½ tatlı kaşığı kakao
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 2 yemek kaşığı buğday nişastası
  • 2 su bardağı un
  • Burnu için badem
  • Gözleri için damla çikolata   

Baykuş kurabiye tarifi hazırlanışı:

  1. Karıştırma kabımıza; yumurta, şeker, kakao, margarin ve vanilyayı alalım.
  2. Elimizde eriyene dek yoğuralım ardından nişasta ve kabartma tozunu birlikte ekleyelim.
  3. Son olarak unu da azar azar ilave ederek yumuşak bir hamur elde edelim.
  4. Hamurumuzu en az 15 dakika dinlendirelim.
  5. Dinlenen hamuru merdane veya oklava yardımıyla açalım.
  6. Su bardağı ile yuvarlaklar oluşturduktan sonra kola veya süt kapağı ile 2 küçük yuvarlak daha çıkaralım.
  7. Bu küçük yuvarlaklardan da dilerseniz ortalarını pipet ile çıkarabilirsiniz.
  8. Su bardağı ile kesilmiş kalıba 2 yuvarlağı yerleştirelim ve içlerine birer damla çikolata ekleyelim.
  9. Burnu için ise bademi yerleştirelim ve ayakları için ise burun altına her iki kenara çatalla şekil verelim.
  10. Yağlanmış tepsiye dizip pembeleşinceye kadar 180 derece önceden ısınmış fırında pişirelim.

KURABİYE ADAMLAR TARİFİ

 

Çocuklar için 10 eğlenceli yemek tarifi

Kurabiye adamlar tarifi malzemeler:

  • 1 su bardağı pudra şekeri
  • 1 su bardağı mısır nişastası
  • 1 adet yumurta 1 paket vanilya
  • 2–2.5 su bardağı un
  • 3–4 damla vanilya aroması
  • 150 gram margarin

Kurabiye adamlar tarifi hazırlanışı:

  1. Geniş bir kaba 2 su bardağı un, nişasta, pudra şekeri eleyin.
  2. Oda sıcaklığındaki margarin ve yumurta ekleyerek ele yapışmayan bir hamur elde edilene kadar yoğurun.
  3. Hamurdan bir beze yapın ve streç filme sararak buzdolabında 15-20 dakika dinlendirin.
  4. Merdane yardımı ile açın, kurabiye kalıpları ile kesin.
  5. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kenarları kızarana kadar yaklaşık 10 dakika pişirin.

 Şekersiz muffin tarifi

Çocuklar için 10 eğlenceli yemek tarifi

Şekersiz muffin tarifi malzemeler:

  • 2 su bardağı yulaf
  • 4 yemek kaşığı bal
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • 2 adet yumurta
  • 3/4 su bardağı yağsız süt
  • 1/3 su bardağı sıvı yağ
  • Üzeri için:1 tatlı kaşığı kuru üzüm
  • Damla çikolata veya Hindistan cevizi

Şekersiz muffin tarifi hazırlanışı:

  1. Geniş bir kapta yulaf, bal, tuz ve kabartma tozunu karıştırın.
  2. Ardından içine yumurta, süt ve yağı ekleyerek karıştırmaya devam edin.
  3. Hazırladığınız karışımı 20 adet muffin kabına bölüştürün.
  4. Üzerleri için kuru üzüm, damla çikolata ya da Hindistan cevizinden birini seçerek süsleyin.
  5. Önceden ısıtılmış fırında 175 derecede 30 dakika pişirin.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle