Çocuklar için 10 eğlenceli yemek tarifi
Çocuklarınızın severek yiyeceği bu eğlenceli lezzetlere siz de bayılacaksınız.
Şirinler Köyü pilavı tarifi
Şirinler Köyü pilavı tarifi malzemeler:
- 1 su bardağı pirinç
- 1.5 su bardağı sıcak su
- ½ yemek kaşığı tereyağ
- 2 adet domates
- 1 yemek kaşığı yoğurt ya da mayonez
- 1-2 dal maydanoz
- İsteğe göre 3-4 adet köfte
Şirinler Köyü pilavı tarifi hazırlanışı:
- Tereyağında önceden ıslatılmış ve süzülmüş pirinçleri kavurun.
- Üzerine kaynar suyu ilave edin ve suyunu çekince üzerine kağıt kavlu koyarak demlemeye bırakın.
- Servis için diktörtgen bir servis tabaği seçin.
- Küçük bir cam kasenin içini soğuk su ile ıslatın ve ılımış pilavdan içine hafifçe bastırarak koyun.
- Böylece evin gövdesini yapmış olacaksınız.
- Kişi sayısına göre bu işlemi tekrarlayın.
- Şekildeki gibi evlerin çatısı için domatesleri ikiye bölün ve içlerini çıkararak pilavın üzerine yerleştirin.
- Evin kapısı için isteğe göre köfte yerleştirebilirsiniz.
- Domateslerin üzerine damlalar halinde süzme yoğurt ya da mayonez sürün.
- Maydanoz ya da başka yeşilliklerle tabağı süsleyerek evlerinizin etrafını yeşillendirin ve bu şirin lezzetin birlikte keyfini çıkarın.
ÇİLEK YÜKLÜ TREN TARİFİ
Çilek yüklü tren tarifi malzemeler:
- 1 paket çikolata kaplı kare bisküvi
- 5-6 top vanilyalı dondurma
- 5-6 adet çilek
- 2 tatlı kaşığı pudra şekeri
Çilek yüklü tren tarifi hazırlanışı:
- 4 adet çikolata kaplı bisküviyi fotoğraftaki küp şekline getirin.
- Ortada oluşan boşluğa bir top dondurma yerleştirin.
- Böylece bisküviler dondurmaya yapıştığı için şeklini bozmayacaktır.
- Kalan bisküvilerle aynı işlemi yapın ve birbirlerine yapışık bir şekilde dizin.
- Kalan dondurmaları da birer top şeklinde bisküvilerin içine ekleyin.
- Dondurmaların üzerine yıkanmış çileklerden ekleyin.
- Mevsimine ve isteğe göre çilek yerine muz, kivi, portakal gibi mevsim meyveleri ile süsleyebilirsiniz.
- Bisküvi sayısını çocuk sayısına göre arttırarak treninizi istediğiniz kadar uzatabilirsiniz.
- Dilerseniz trenin üzerine pudra şekeri ile kar yağdırabilirsiniz.
EV YAPIMI SÜT DİLİMİ TARİFİ
Krema için malzemeler:
- Yarım kilo süt
- 2 çorba kaşığı toz şeker
- 4 yemek kaşığı bal
- Yarım limonun suyu 100 gram kaymak
- 4-5 yemek kaşığı pasta kreması
- Kek hamuru için malzemeler:
- 3 adet yumurta
- 1.5 çay bardağı toz şeker (büyük çay bardağıyla)
- 1 paket vanilya
- 3 yemek kaşığı tepeleme kakao
- 1 çay bardağı nişasta (Küçük çay bardağı)
- 1 çay bardağı un (Küçük çay bardağı)
- 1çay kaşığı kabartma tozu
Kek hamuru için malzemeler:
- 3 adet yumurta
- 1.5 çay bardağı toz şeker (büyük çay bardağıyla)
- 1 paket vanilya
- 3 yemek kaşığı tepeleme kakao
- 1 çay bardağı nişasta (Küçük çay bardağı)
- 1 çay bardağı un (Küçük çay bardağı)
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
Kremanın hazırlanışı:
- Sütü tencereye koyup içine 2 yemek kaşığı toz şeker ve balı ekleyin.
- Ocağın altını açıp ısıtın, kaynama noktasına ulaşmaya yakın, limon suyunu ekleyip sütün kesilmesini sağlayın.
- Süt kesildikten sonra ince delikli süzgeç ile süzüp suyu ve süt kesiğini ayırın.
- Biz sadece süt kesiğini kullanacağız.
- İyice soğuyan süt kesiğine biraz daha bal ilave edip kaymağı ekleyin ve mikser yardımıyla homojen bir şekilde yedirin.
- Tamamen karıştırıp buzdolabının dondurucu bölümüne alın, 20 dakika kadar dondurucuda bekletin.
- 20 dakika sonra süt kesiğini dondurucudan çıkarıp mikser ile yeniden karıştırın.
- 1 yemek kaşığı soğuk sütü karışıma ekleyip, 4-5 yemek kaşığı kadar toz pasta kremasını da ekleyip mikser yardımıyla çırpın.
- Evde pasta kreması yoksa yerine toz krem şanti de kullanabilirsiniz.
- Pasta kremasını da ilave edip yeterince karıştırdıktan sonra tekrar dondurucuya alın ve süt diliminin kekini yapmaya başlayın.
Kekin hazırlanışı:
- Yumurtaları kekin malzemelerini karıştıracağınız cam kâseye kırın.
- Üzerine toz şekeri ilave edip toz şeker eriyip yumurta kabarana kadar mikser yardımıyla 5 dakika kadar çırpın, vanilyayı ve kakaoyu ekleyerek karıştırmaya devam edin.
- Ardından nişasta, un ve son olarak 1 çay kaşığı kabartma tozunu ekleyip mikserde çırpın.
- Yağlı kâğıt serdiğiniz kare büyük boy kare borcama kek karışımını döküp önceden 170 dereceye ayarladığınız fırında 20 dakika kadar pişirin.
- Fırından çıkardığınız keki ılıkken (çok soğumaması gerekli) düz bir zemine koyup dikdörtgen şeklinde kesin.
- Kestiğiniz her dikdörtgeni ortadan ikiye bölüp soğutun.
- Soğuyan keklerin dış yüzeyi içe gelecek şekilde süt dilimi kremasını sürüp üstüne aynı boyda kestiğiniz diğer kek dilimini kapatın. (Kestiğiniz yüzey dışta olursa süt dilimine daha çok benzeyecektir.)
- Tüm kekleri aynı boyda kesip aynı işlemi uyguladıktan sonra süt dilimini bir tabağa dizip buzdolabına kaldırın, tüketeceğiniz zaman buzdolabından çıkarıp tüketebilirsiniz.
- Mutlaka buzdolabında saklayın.
Bu tarif Anne Şeflerimizden BERNA YILDIZ'a aittir.
EV YAPIMI PUF TARİFİ
Ev yapımı puf tarifi malzemeler:
- 2 adet yumurta
- 2 çay bardağı toz şeker
- 2 çay bardağı süt
- 2 çay bardağı sıvıyağ
- 1 paket kabartma tozu
- 2 su bardağı un
- 2 yemek kaşığı kakao
- 1 paket sade krem şanti
- 2 adet muz Hindistan cevizi
Ev yapımı puf tarifi hazırlanışı:
- Yumurta ve şekeri mikserle çırpın.
- Süt, sıvıyağ ,kakao,un,kabartma tozunu katıp karıştırın.
- Tepsiye yağlı kağıdın üzerine hazırladığınız karışımı dökün.
- 180 derece yarım saat pişirin.
- Kekleri bir su bardağı yardımı ile kesin. (toplam 20 adet çıkıyor)
- Kalan kek parçalarını elinizle ufalayın.
- Bir kabın içinde krem şantiyi hazırlayıp küp küp doğradığınız muzları ilave edin.
- Kestiğiniz keklerin üzerine bir parça krem şantili karışımdan koyun ve üzerine ufaladığınız kırıntılar ile elinizle şekil verin.
- Üzerine hindistan cevizi süslüyoruz.
Bu tarif FUNDA ÇETİNKAYA adlı okurumuz tarafından gönderilmiştir.
FOK KURABİYE TARİFİ
Fok kurabiye tarifi malzemeler:
- 1 kutu krem şanti ( 2 poşet)
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 paket vanilya
- 2,5 su bardağı un
Fok kurabiye tarifi hazırlanışı:
- Elenen un ve diğer malzemeler eklenerek hamuru yoğurun.
- Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp silindir şeklinde yuvarlayarak, arka kısmına bastırılarak fok şekli verin.
- Gözler ve burun için damla çikolata, bıyıklar için çikolatalı pasta süsü kullanın.
- 180 derece fırında 10-12 dakika pişirin.
CİVCİV EKMEK TARİFİ
CİVCİV EKMEK TARİFİ malzemeler:
- 1 su bardağı ılık su
- 1 su bardağı ılık süt
- ½ çay bardağı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı toz şeker
- 1 paket kabartma tozu
- Alabildiği kadar un
- 2 tatlı kaşığı üzüm pekmezi
- 4 çorba kaşığı su
- Tane karanfil
Civciv ekmek tarifi hazırlanışı:
- Un dışında tüm malzemeyi kaseye koyun ve karıştırın.
- Unu yavaş yavaş karışıma ilave edin.
- Hamuru yoğurun.
- Mandalina büyüklüğünde bezelere ayırın.
- Her bezeyi tezgahın üzerinde aşağı yukarı 25 cm uzunluğunda bir çubuk gibi yuvarlayın ve tam ortasından düğüm atar gibi yapın.
- Ortası kabarık, top iki uçlu bir şekil ortaya çıktıktan sonra bir ucunu civcivin başı gibi şekillendirin, ucunu incelterek gaga yapın.
- Diğer ucu kuyruk yapılacak gibi hafifçe bastırarak düzeltin ve makasla çentikler atın.
- Yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin ve üzerine pekmezle karıştırılan suyu sürün.
- Civcivlere göz yapmak için karanfil taneleri kullanın.
- Önceden 190 dereceye ısıtılan fırında kızarana kadar pişirin.
Minik ördekler tarifi
Minik ördekler tarifi malzemeler:
- 1 kg süt 2 bardak irmik
- 2 bardak şeker
- 2 paket vanilya
- 1 bardak Hindistan cevizi
- Çilek çikolata parçacıkları
- 1 bardak fındık
Minik ördekler tarifi hazırlanışı:
- İrmik, süt, şeker ve vanilyayı karıştırıp ocakta pişirelim.
- Pişince, ceviz büyüklüğünde koparıp Hindistan cevizi, fındık karışımına bulayalım.
- Çilekten gaga, çikolata parçacıkları ile göz yapalım.
BAYKUŞ KURABİYE TARİFİ
Baykuş kurabiye tarifi malzemeler:
- 250 gram tereyağı veya margarin (oda sıcaklığında)
- 1 adet yumurta 1 su bardağı pudra şekeri
- ½ tatlı kaşığı kakao
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
- 2 yemek kaşığı buğday nişastası
- 2 su bardağı un
- Burnu için badem
- Gözleri için damla çikolata
Baykuş kurabiye tarifi hazırlanışı:
- Karıştırma kabımıza; yumurta, şeker, kakao, margarin ve vanilyayı alalım.
- Elimizde eriyene dek yoğuralım ardından nişasta ve kabartma tozunu birlikte ekleyelim.
- Son olarak unu da azar azar ilave ederek yumuşak bir hamur elde edelim.
- Hamurumuzu en az 15 dakika dinlendirelim.
- Dinlenen hamuru merdane veya oklava yardımıyla açalım.
- Su bardağı ile yuvarlaklar oluşturduktan sonra kola veya süt kapağı ile 2 küçük yuvarlak daha çıkaralım.
- Bu küçük yuvarlaklardan da dilerseniz ortalarını pipet ile çıkarabilirsiniz.
- Su bardağı ile kesilmiş kalıba 2 yuvarlağı yerleştirelim ve içlerine birer damla çikolata ekleyelim.
- Burnu için ise bademi yerleştirelim ve ayakları için ise burun altına her iki kenara çatalla şekil verelim.
- Yağlanmış tepsiye dizip pembeleşinceye kadar 180 derece önceden ısınmış fırında pişirelim.
KURABİYE ADAMLAR TARİFİ
Kurabiye adamlar tarifi malzemeler:
- 1 su bardağı pudra şekeri
- 1 su bardağı mısır nişastası
- 1 adet yumurta 1 paket vanilya
- 2–2.5 su bardağı un
- 3–4 damla vanilya aroması
- 150 gram margarin
Kurabiye adamlar tarifi hazırlanışı:
- Geniş bir kaba 2 su bardağı un, nişasta, pudra şekeri eleyin.
- Oda sıcaklığındaki margarin ve yumurta ekleyerek ele yapışmayan bir hamur elde edilene kadar yoğurun.
- Hamurdan bir beze yapın ve streç filme sararak buzdolabında 15-20 dakika dinlendirin.
- Merdane yardımı ile açın, kurabiye kalıpları ile kesin.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kenarları kızarana kadar yaklaşık 10 dakika pişirin.
Şekersiz muffin tarifi
Şekersiz muffin tarifi malzemeler:
- 2 su bardağı yulaf
- 4 yemek kaşığı bal
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
- 2 adet yumurta
- 3/4 su bardağı yağsız süt
- 1/3 su bardağı sıvı yağ
- Üzeri için:1 tatlı kaşığı kuru üzüm
- Damla çikolata veya Hindistan cevizi
Şekersiz muffin tarifi hazırlanışı:
- Geniş bir kapta yulaf, bal, tuz ve kabartma tozunu karıştırın.
- Ardından içine yumurta, süt ve yağı ekleyerek karıştırmaya devam edin.
- Hazırladığınız karışımı 20 adet muffin kabına bölüştürün.
- Üzerleri için kuru üzüm, damla çikolata ya da Hindistan cevizinden birini seçerek süsleyin.
- Önceden ısıtılmış fırında 175 derecede 30 dakika pişirin.
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