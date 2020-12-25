Çocuklar hangi yaşta hangi ev işlere yardım etmeye başlamalıdır?

2-5 yaş: Öğrenme sırası ve düzen

2 ve 5 yaş arası çocuklar için ev işleri onların yeni beceriler geliştirmelerine yardım etmelidir. Onlara her görevin bir başlangıcı, ortası ve sonu olduğunu göstermelidir. En kolay ev içi görevler, onlara gelecekte daha büyük projeleri daha küçük adımlara nasıl ayıracaklarını öğretecektir.



Önerilen işler: Oyuncakları ve kitapları temizlemek, çamaşırları çamaşır sepetine koymak, yataklarını yapmak ve yemek yedikten sonra tabak temizlemek.

6-7 yaş: Yardım etmeyi öğrenmek ve takım çalışmasına katılmak



Bu yaşlar ekip çalışmasının önemini aşılamak ve başkalarına yardım etmek için iyi bir zamandır. Çocuklar size yemek pişirme, sofra hazırlama, alışveriş listeleri hazırlama konusunda yardımcı olabilir. Aynı zamanda ailenin evcil hayvanına bakmak onlara sadece yardım etmeyi öğretmekle kalmaz, aynı zamanda eğlenceli vakit geçirmesini de sağlar. Genel olarak, çocuk kendini dahil hissedecek ve aile üyeleriyle daha iyi bağ kurma şansına sahip olacaktır.

Önerilen işler: Yemek hazırlamaya yardımcı olmak, market alışverişine yardımcı olmak, sofrayı kurmak, evcil hayvanları beslemek ve bitkileri sulamak.

8-9 yaş: Her şeyin bir yeri olduğunu anlamak

Çocuklar büyüdükçe, kendileri için daha fazla sorumluluk alabilirler. Örneğin, eşyalarını yönetmek gibi. Çevrelerinde her şeyin belirli bir yeri olduğunu bilmelidirler. Yaşam alanlarını, okul malzemelerini, oyuncak ve kıyafetlerini düzenleme ve yerleştirmeyi huy edinmelidirler. Bu şekilde çocuk tutarlı olmayı ve yaşam alanını temiz tutmayı öğrenir.

Önerilen işler: Eşyalarını düzenlemek, çamaşırları katlamak ve kaldırmak, bulaşık makinesini boşaltmak ve çatal-bıçak ve tabak takımlarını kaldırmak.

10-11 yaş: Kendine daha çok güvenmek

Şimdi daha büyük görevlere hazırlanma zamanı! Bu noktada, öğle yemeğini paketlemek veya okuldan önce kahvaltı hazırlamak gibi zamana duyarlı işler getirilebilir. Kahvaltı yapmak gibi karmaşık, çok aşamalı işler, çocukları önceden plan yapmaya ve bir görevi tamamlamak için gereken adımları bulmaya teşvik eder. Bu çocukların zaman yönetimi ve problem çözme becerilerine katkı sağlar.

Önerilen işler: Kahvaltı hazırlamak, okul için öğle yemeği hazırlamak, çöp kutularını boşaltmak, çöpleri çıkarmak, toz almak.

12-15 yaş: Öncelikleri belirlemeyi öğrenmek

Ev işleri, gençler için kendilerini yetenekli ve güvenilir hissetmelerine veya başka bir deyişle yetişkinler gibi davranırlarsa, olumlu bir öz saygı oluşturmaya yardımcı olabilir. Bu nedenle, yaşına uygun yeni ev işleri yapmak bir gencin motivasyonu için harikalar yaratabilir. Onlara öz disiplini ve önceliklerin nasıl belirleneceğini öğretmek önemlidir, bu nedenle onlara günlük işler etrafında esneklik ve özgürlük sağlamak iyi bir fikir olabilir.

Önerilen işler: Araba yıkama, bahçe işi, temizlik, çimleri biçme, çarşaflarını değiştirme.

16 yaş ve üstü: Yetişkin yaşama hazırlanmak

Çocuklar ergenlik çağına geldiklerinde, zaten oldukça yetkin ve kendi kendine yeterli olurlar, bu nedenle işleri normal bir yetişkinin yapabilmesi gereken her şeyi içerir. Önemli miktarda para yönetimi ve acil durumlarla ilgilenmeyi bilmelidirler. Bununla birlikte, tüm bu beceriler gençlerin hayatlarının ilerleyen dönemlerinde daha başarılı olmalarına kesinlikle yardımcı olacak olsa da, tüm işleri çocuğunuza bırakmanız gerektiği anlamına gelmez.



Önerilen işler: Alışveriş, yemek pişirme, araba bakımı, bakkal ve market işleri, ev aletlerinin derinlemesine temizlenmesi vb.