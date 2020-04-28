Rulolardan çıkrık nasıl yapılır?

Montessori etkinliklerinde sıkça kullanılan transfer oyunlar çocuklarımızın el becerilerini geliştirebileceği gibi gündelik hayatta kullanacağı aletleri de öğrenmesini sağlıyor. Montessori yöntemi ile günlük yaşam becerileri başlığı altında birçok etkinlik yapılabiliyor. Bu gibi aktiviteler el bileği ve parmak kaslarının güçlendirmesi, el-göz koordinasyonu egzersizleri yerine geçer. Ayrıca özgür seçimler yaparak bireysel çalışabilmesi, hatalarını kendisinin telafi edebileceğini görmesi, çocuğun zihnini inşa edip keşifler yapmasına olanak sağlayan bir eğitim ortamının olması çocuğu özgürleştirecek ve iradenin kendisinde olduğunun farkına varmasını sağlayacaktır. Hata yaptığında veya başardığında olumlu veya olumsuz yönde aşırı tepkiler görmedikçe bu gündelik etkinlikleri doğru bir şekilde tamamlamak çocuk için doğal bir fiil haline gelecektir.

Malzemeler

1 adet mukavva

4 adet kağıt havlu rulosu

1 adet plastik bardak

Yün ip

Pirinç

Boya

Plastik kaşık

Silikon

Yapılışı

2 adet rulonun kenar bölümünden önlü ve arkalı 2 adet delik açıyoruz.

Kalan 2 adet ruloyu uçlarından birbirine yapıştırıyoruz.

Delik açılan ruloların içine yapıştırdığınız ruloları yerleştiriyoruz.

Alt taban olarak kullanacağımız mukavvanın üzerine, delik açılmış olan rulolar silikon yardımı ile yapıştırılır.

Plastik bardak üç parmak uzunluğunda kesilir. Arta kalan kısımdan kova oluşturacak şekilde bir çubuk kesilir ve bardağın kenarına yapıştırılır.

Oluşturulan kovanın sapına ip bağlanır.

İpin diğer ucu ruloya bağlanır.

Aktarma çalışmasında kullanılacak olan pirinçler üç ayrı buzdolabı poşetine konur.

Poşetlerin içine ayrı ayrı bir miktar kırmızı, sarı ve mavi renkte boya sıkılır.

Tüm pirinçlere boyaların bulaşması için poşet ters düz edilir ve bir kabın içerisinde kurumaya bırakılır.

Kuruyan pirinçler plastik bir kaba konur ve aktarma çalışması yapacağımız oyuncağın altına yerleştirilir.

Çocuğunuz plastik kaşık ile kovaya pirinçleri doldurup, çıkrığı kenarlarından çevirerek kovanın yukarı çıkmasını sağlar.

Öneri: Kaşık kullanma becerisini daha erken kazanmış olan çocukların daha kolay aktarabildiğini söyleyebilirim. Çocuğunuz ile bu eğlenceli etkinliği yaparken beraberinde dolu -boş kavramını da verebilirsiniz.

Not: Bu etkinlik 2 yaş sonrasına uygundur.