Oyuncak seçerken nelere dikkat etmek gerekir?

-Anne babalar oyuncak seçerken çocukların yaşı, gelişim düzeyleri, ilgi alanları ve becerileri dikkate almalı, güvenli ve keyif alacağı oyuncakları seçmelidir.

-Oyuncak seçerken takibi oyuncağın yaş aralığına dikkat edin ama çocuğunuzun ilgi alanı ve gelişimsel düzeyi oyuncak seçiminde esas yol göstericiniz olsun. Oyuncak üstündeki yaş aralığı özellikle güvenlik açısından önemlidir. Örneğin aspire edebileceği küçük parçalar içeriyorsa dikkat etmeniz gerekir. Ama yaşının üstünde veya altında oyuncakları tercih etmeyin. Gelişimine ve ilgi alanına uygun oyuncaklar almaya çalışın.

-Çocuğunuz için en iyi oyuncak onun yaratıcılığını, hayal gücünü ve problem çözme becerilerini geliştiren oyuncaklardır. Yani bir oyuncağı farklı şekillerde kullanacağı oyuncaklardır.

-Ufak bebekler için en uygun oyuncak aslında annesi, babası ve bakıcısıdır. Bebeğiniz her zaman sizin yüzünüzü izlemekten, sesiniz duymaktan ve sizinle birlikte olmaktan mutlu olur. Hangi tür oyuncak ile oynarsa oynasın sizinle birlikte olduğu zaman bebeğiniz daha mutlu olur.

-Oyuncakların kız oyuncağı veya erkek oyuncağı gibi sınıflandırılması önemli değildir. Çünkü oyuncaklar bütün çocuklar içindir.

-Oyuncakların sağlam yapılmış olanlarını tercih edin. İkinci el, eski ve yıpranmış oyuncakların bazı parçaları tehlikeli olabilir. Kırılmış, yıpranmış, gevşemiş, keskin kenarlı, boyası çıkmış oyuncakları kullanmayın.

-Aşırı ağır ve üzerinde uzun kabloları olan oyuncakları tercih etmeyin. Çünkü bunlar boğulma ve yaralanmalara neden olabilir.

-Büyük çocuklar için uygun olan oyuncaklarla kazalara neden olabileceği için küçük çocukların oynamasına müsaade etmeyin.

-Oyuncakların yapılmış olduğu malzemelere ve boyalarına dikkat edin. Çünkü bunlar toksik maddeler içerebilir. Etikette toksik değildir yazısını görmeye çalışın. Yine güçlü mıknatıs içeren oyuncakların mıknatıslarının yutulması da çocuklarda bağırsak sorunlarına neden olabilir. Ayrıca pilli oyuncaklarda pilin içerisindeki kimyasallar açısından dikkatli olun. Kumaştan yapılan oyuncakların aleve dayanıklı, dolgu oyuncakların yıkanabilir olup olmadığına bakın. Oyuncak boyalarının kurşunsuz olmalarına dikkat edin.

-Kullanılan oyuncakları aralıklı olarak silin veya yıkayın. Böylece çevreden almış olduğu kimyasalları temizlemiş olursunuz.

-Acil servise başvuran çocuk vakalarının bir kısmı oyuncak yaralanması nedeniyle olmaktadır. Bu nedenle oyuncakların da bazen tehlikeli olabileceğini unutmayın.

-Güvenli olduğuna inandığınız bütün ev eşyalarını tencere, tava, mandal, plastik sepetler, plastik kaplar, örtüler vb oyuncak olarak kullanabilirsiniz. Kısacası çocuklarınıza her zaman oyuncak almak zorunda değilsiniz. Çocuklar için en iyi oyun ve oyuncak anne babası ile birlikte geçireceği zamandır.