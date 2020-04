Oobleck nedir, nasıl yapılır?

Belki çoğumuzun deneyimlediği ama adını bilmediği Oobleck ismi Dr. Seuss’un Bartholomew and the Oobleck kitabından geliyor. Oobleck, Newton yasasına aykırıdır ve bu şekilde hareket etmez; ne tam katıdır ne de tam sıvıdır. Akışkan hamur olarak bilinir. Aslında yapı olarak bataklığı andırıyor. Oobleck karışımından avucumuza alıp sıktığımızda oldukça sert, parmaklarımızı araladığımızda akışkan bir hale dönüşüyor. Karışıma yumruğumuzla vurduğumuzda ise sanki sert bir yüzeye çarpmış hissi uyandırıyor. Çocuklar için müthiş bir deneyim ve uzun süre oynama garantili! Uyarmadı demeyin, epey kirleneceksiniz. İçinde zararlı bir madde yok ama her zamanki gibi yetişkin gözetiminde oynuyoruz.





Materyaller

2 su bardağı mısır nişastası

1 su bardağı ılık su

Renklendirmek isterseniz az miktarda gıda boyası

Çamur görünümü vermek isterseniz biraz kahve ekleyebilirsiniz.

Ölçüyü dilediğiniz şekilde artırabilirsiniz. Oynadıkça kuruyacaktır, azar azar su ilave edebilirsiniz.

Yapılışı



Mısır nişastasını bir kaseye dökün, içine ılık suyu ekleyip iyice karıştırın. Nişasta dibe çökecektir. Parmaklarınızı dibe daldırıp çıkardıkça nasıl katıdan akışkan hale geldiğini göreceksiniz. İçine çocuğunuzun oynamaktan en keyif aldığı oyuncakları atabilirsiniz. Belki bizim gibi renkli bir göl ve orman hayvanları, belki bir bataklık ve dinozorlar... Hatta çamura batmış arabaları bile kurtarabilirsiniz. Oobleck’i delikli bir süzgeçten geçirerek sudan nasıl farklı aktığını gözlemleyebilirsiniz. Her zamanki gibi hayal gücünüze kalmış.



Kazanımlar: Dokunsal duyunun geliştirilmesi, küçük kas gelişimi, dikkat ve konsantrasyon gelişimi, bilimsel merak uyandırması (deney) ve bol eğlence.

Bu etkinlik 2 yaş ve üzeri çocuklar için uygundur.