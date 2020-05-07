Miniklerden annelerine anlamlı hediye: El kalıbından mumluk

Etkinliği hazırlamakta görev babalara ya da evde bulunan büyüklere düşüyor. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel, miniklerin kendi elleriyle hazırlayacağı bu hediyenin detaylarını paylaşıyor.

Malzemeler

1 su bardağı un

1 su bardağı tuz

½ bardak su

Boya

Mum

Yapılışı

1 su bardağı un, 1 su bardağı tuz ve yarım bardak su bir kap içerisinde yoğurulur.

Bir kağıda miniğin el kalıbı çıkarılır ve kesilir.

Yoğurulan hamur bir merdane yardımı ile açılır ve üzerine el kalıbı konur.

Hamurun üzerine konan el kalıbı kenarlarından özenle kesilir.

Kesilen el şekli küçük bir kaseye ters biçimde yerleştirilir.

Kase bir tepsiye konur.

150° derece fırında yarım saat pişirilir.

Pişen kalıp fırından çıkarılır ve soğuması beklenir.

Soğuyan el kalıbı annelerin en sevdiği renge boyanır.

Boya kuruduktan sonra üzerine mumluk konur.

İşte çok pratik ancak bir o kadar da özel hediyeniz Anneler Günü’nde annelere vermek için hazır!

Hediye notu önerisi: Üzerine yazılacak küçük bir not ile Anneler Günü hediyenizi daha anlamlı bir hale getirerek annenize duygusal bir an yaşatabilirsiniz.

Canım Anneciğim;

İşte sana evin her köşesinde, mobilyalarda, duvarlarda, aynada, camda, sehpada her gün temizlemekten bıktığın, kirli parmak izlerim…

Şimdi ..... yaşındayım, gün geçtikçe büyüyorum ve etrafa bıraktığım izler azalıyor.

Onun için sana, büyüdüğüm zaman özleyeceğin, küçücük sevimli ellerimin izini bir anı olarak hediye ediyorum.

Anneler günün kutlu olsun.

Seni seviyorum.

Not

-Boya kurumadan önce üzerine sim dökerek daha parlak bir hale getirebilirsiniz.

-Boya kuruduktan sonra eğer evinizde varsa vernik sürerek daha kalıcı bir hale getirebilirsiniz.

-Hediyeyi hazırlayan çocuk bir de Anneler Günü şarkısı ya da şiiri ezberleyerek annesine söyleyebilir.

-Bu etkinlik aile büyükleri ile yapılacağından her yaş grubu için uygundur.