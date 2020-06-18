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Oyun Ve Aktiviteler
Görseller Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel’e aittir.
Haber Giriş: 18.06.2020 - 10:52,Son Güncelleme:

Keyifli bir etkinlik önerimiz var: Patates kafadan yüz tamamlama

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Keyifli bir etkinlik önerimiz var: Patates kafadan yüz tamamlama
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Tamamlama çalışmalarının çocukların zihinsel gelişimini desteklediğini belirten Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel, bu keyifli etkinliğin detaylarını anlatıyor...

Tamamlama çalışmaları çocukların zihinsel gelişimi ve hafızada tutma becerileri için oldukça faydalıdır. Çocuklar 18. ayda sonra 2 parçalı puzzle ve yapboz tarzı etkinlikleri oynamaya başlar, 2-3 yaşında 4-12 parçalı, 3-5 yaş arası ise 12-50 arası olmak üzere devam eder.

Çocuklarınız ile bünyesinde hem yüz ifadesi hem de tamamlama çalışmasını barındıran küçük bir parça-bütün çalışması yapabileceğiniz bir etkinlik için...

Keyifli bir etkinlik önerimiz var: Patates kafadan yüz tamamlama

Malzemeler:

Karton
Cırtcırt
Renkli kalemler

Yapılışı:

• Kartona farklı ifadelerde ağız, burun, göz ve kulak çizilir.

• Kartona kadın ve erkeği temsil edecek figürlerde saç, şapka, aksesuar vs. çizilir.

• Çizilen figürler renkli kalemler ile boyanır.

• Kartona insan yüzü çizilir. (Benim oğlum Patates Adam şarkısını çok sevdiği için biz patates kafa çizdik.)

• Çizilen insan yüzüne cırt cırt yapıştırılır.

• Cırt cırtın bir diğer parçası boyanan yüz figürlerinin arkasına yapıştırılır.

• Etkinlik hazır, iyi eğlenceler...

Kazanım: Takıp çıkarma sırasında küçük kas becerileri desteklenir. Duyguları öğrenmesine yardımcı olur. Etkinlik sırasında sohbet edilerek dil gelişimi desteklenir.

Not: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur.

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