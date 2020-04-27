Karton kutulardan kendi şehrimizi inşa edelim

Hayal gücümüzle gökdelenler yapabilir, aralarına boş katlar yapıp içlerine oyuncaklarımızı yerleştirebiliriz. En alt katına otopark yapıp biraz da ağaçlandırabiliriz. Yine kartondan köprüler yapabiliriz ya da tren yolu gibi evde olan oyuncaklarımızı ekleyerek dilediğimiz şehir görüntüsünü verebiliriz. Eğer çocuğumuz makas kullanmayı öğrenmişse beraber keserek, yapıştırmalarını isteyebiliriz. Hatta renkli kağıdınız yoksa beyaza kaplayıp çocuklarımız istediği gibi boyayabilir. Böylece kendi elleriyle yaptıkları bir oyun alanları olur. Hadi şimdi oturup keyifle oynayalım.



Materyaller

Her boyda boş kutu, ayakkabı kutuları, renkli el işi kağıdı, yapıştırıcı.



Yapılışı

Elimizde olan kutuları istediğimiz renk kağıtla kaplayıp büyükten küçüğe doğru üst üste yapıştırıyoruz.

Pencereleri de minik minik kesip yapıştırıyoruz.

Aralarda boşluk bırakarak oyuncaklarımızı yerleştirmek için alan oluşturuyoruz. Çocuğunuzun ilgisini çekecek ağaçlar, arabalar, bebekler neyle oynamayı seviyorsak ekleyip bir hikaye uydurarak canlandırmaya başlıyoruz.



Kazanımlar



İnce motor becerileri gelişimi (Çocuğunuzun yaşına göre bir makasla kağıtları kesip yapıştırmak)

Dil gelişimi (Oyuncakları konuşturmak, hikayeler anlatmak)

Yaratıcı düşünme, görsel algı, hayal gücü gelişimi.

Şehrinizi inşa ederken, çocuğunuza kaç katlı olmasını istersin, ne renk olmalı, içinde kimler yaşamalı gibi sorular sorarak, onun hayalindeki tasviri canlandırabilirsiniz.

Böylelikle çocuğunuz sadece oyun değil, yapım aşamasına da dahil olacak. Özgüven ve benlik gelişimini de desteklemiş olacağız.