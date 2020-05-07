Kağıttan çiçek nasıl yapılır?
Anneler günü dünya çapında en çok kutlanan ve önemsenen günlerden biri... Çocuklar dışarı çıkamadığımız bugünlerde evde yapacakları kağıttan çiçeklerle annelerini mutlu edebilir.
İşte miniklerden annelerine el emeği göz nuru hediye… Gerekli malzemeleri ve yapılış aşamalarını Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel sıralıyor.
Malzemeler
Renkli grapon kağıdı
Çöp şiş çubuğu
Bant
Yeşil karton
Hazırlanışı
Annenizin sevdiği renklerdeki grapon kağıtlarını 10 cm genişliğinde kesiyoruz.
Renkli grapon kağıtlarının alt kısmından minik katlamalar yaparak çöp şiş çubuğuna gül şekli alacak şekilde sarıyoruz.
Graponu tamamen katlayarak sardıktan sonra bant ile çevresinden sabitliyoruz.
İstenilen tüm renkteki graponlara aynı işlemi yapıyoruz.
Yeşil kartonu çubuğun etrafına yapıştırıcı ile sarıyoruz.
Yeşil fon kartonundan yaprak şekli kesip çubuğa yapıştırıyoruz.
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