Evde Türk Bayrağı nasıl yapılır?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evlerimizde de olsak bu yıl ülkemizin dört bir yanında coşkuyla kutlanacak. Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına hediye ettiği bu bayramda gelin hep beraber bayrak yapalım, camlarımıza asalım.
Sadece 3 malzeme kullanarak evde bayrak yapabilirsiniz. Malzemeleri ve yapılış aşamalarını Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel anlatıyor…
Malzemeler
Kırmızı ve beyaz krapon kağıdı
Kırmızı ve beyaz fon kartonu
Yapıştırıcı
Hazırlanışı
Kırmızı krapon kağıdını 1 parmak genişliğinde şeritler halinde kesiyoruz.
Kesilen şeritleri ortadan 3'e bölüyoruz.
Kraponları avuç içinde top haline getirip yuvarlıyoruz.
Tüm kraponlar top haline geldikten sonra kırmızı kartonumuzun üzerine yapıştırıyoruz.
Beyaz fon kartondan ay ve yıldız kesiyoruz.
Kesilen şekilleri kırmızı kraponların üzerine yapıştırıyoruz.
Beyaz krapon kağıdını 1 parmak genişliğinde şeritler halinde kesiyoruz.
Kesilen şeritleri ortadan 3'e bölüyoruz.
Kraponları avuç içinde top haline getirip yuvarlıyoruz.
Tüm kraponlar top haline geldikten sonra ay ve yıldızımızın üzerine yapıştırıyoruz.
Çocuklarınız ile beraber yaptığını Türk Bayrağı’nı odanın en güzel köşesine ya da cama asarak sergileyebilirsiniz.
Öneriler: Etkinlikleri yaparken 23 Nisan şarkılarını çocuğunuz ile birlikte dinleyebilirsiniz. Çocuğunuz ile etkinlik yapımı sırasında Atatürk'ün hayatı, dünyada nasıl kutlandığı gibi konular hakkında sohbet edebilirsiniz.
Kazanımlar
Çocuklar Atatürk'ü tanır.
Atatürk'ün hayatıyla ilgili belli başlı olguları söyler.
Atatürk'ün Türk toplumu için önemini anlar.
Atatürk'ün ne kadar değerli bir insan olduğunu fark eder.
Atatürk'ün getirdiği yenilikleri öğrenir.
Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.
Sorumluluk almayı öğrenir.
Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.
İş birliği yapar.
Küçük kasları gelişir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle