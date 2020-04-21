Evde Türk Bayrağı nasıl yapılır?

Sadece 3 malzeme kullanarak evde bayrak yapabilirsiniz. Malzemeleri ve yapılış aşamalarını Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel anlatıyor…

Malzemeler

Kırmızı ve beyaz krapon kağıdı

Kırmızı ve beyaz fon kartonu

Yapıştırıcı

Hazırlanışı

Kırmızı krapon kağıdını 1 parmak genişliğinde şeritler halinde kesiyoruz.

Kesilen şeritleri ortadan 3'e bölüyoruz.

Kraponları avuç içinde top haline getirip yuvarlıyoruz.

Tüm kraponlar top haline geldikten sonra kırmızı kartonumuzun üzerine yapıştırıyoruz.

Beyaz fon kartondan ay ve yıldız kesiyoruz.

Kesilen şekilleri kırmızı kraponların üzerine yapıştırıyoruz.

Beyaz krapon kağıdını 1 parmak genişliğinde şeritler halinde kesiyoruz.

Kesilen şeritleri ortadan 3'e bölüyoruz.

Kraponları avuç içinde top haline getirip yuvarlıyoruz.

Tüm kraponlar top haline geldikten sonra ay ve yıldızımızın üzerine yapıştırıyoruz.

Çocuklarınız ile beraber yaptığını Türk Bayrağı’nı odanın en güzel köşesine ya da cama asarak sergileyebilirsiniz.

Öneriler: Etkinlikleri yaparken 23 Nisan şarkılarını çocuğunuz ile birlikte dinleyebilirsiniz. Çocuğunuz ile etkinlik yapımı sırasında Atatürk'ün hayatı, dünyada nasıl kutlandığı gibi konular hakkında sohbet edebilirsiniz.

Kazanımlar

Çocuklar Atatürk'ü tanır.

Atatürk'ün hayatıyla ilgili belli başlı olguları söyler.

Atatürk'ün Türk toplumu için önemini anlar.

Atatürk'ün ne kadar değerli bir insan olduğunu fark eder.

Atatürk'ün getirdiği yenilikleri öğrenir.

Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.

Sorumluluk almayı öğrenir.

Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.

İş birliği yapar.

Küçük kasları gelişir.