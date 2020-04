Evde sıkılan çocuk kalmayacak! Bu etkinlikler hem eğlenceli hem de öğretici

Çocuklar için oyun eğlenceden çok daha büyük anlamlar taşır. Çocuk oyun oynayarak kendini keşfeder, geliştirir, dünyayı tanır ve çevresine uyum sağlamaya çalışır. İşte, evde uzun zaman geçirdiğimiz bugünlerde çocuklarınızla hem eğlenip hem de gelişimlerine destek olabileceğiniz bazı öneriler...



Yere büyükçe bir kağıt serin. Çocuğunuzu ya da aile bireylerinden birini bu kâğıdın üzerine yatırarak kenarlardan siluetini çizin. Çiziminizin saç, kaş, göz, burun, ağız gibi detaylarını çocuğunuzla tamamlayın. Çizimdeki kişinin neler hissediyor olabileceğini konuşun ve her bir duygu için bir renk belirleyin. Örneğin; mutlu sarı, üzgün gri, kızgın kırmızı, endişeli mavi gibi. Çocuğunuza bu duyguyu nerede hissediyor olabileceğini sorun ve çizdiğiniz resimde ilgili bölümü o duygunun rengi ile boyayın. Bu çalışma eğlenceli olmasının yanısıra bedensel ve duygusal farkındalık kazanımına da katkı sağlar.



Çocuğunuzla “olmasaydı” oyunu oynayın. “Yağmurlar olmasaydı…”, “Güneş olmasaydı…”, “Ağaçlar olmasaydı…” ne olurdu, birlikte düşünün. “Her zaman gündüz olsaydı? Her zaman yaz olsaydı ne olurdu” gibi. Çocuğunuzun kavramsal ilişki gücünü hayal gücü ile birleştirin .



Çocuğunuza elinde hayali bir dürbün olduğunu ve bu dürbünün geleceği gösterdiğini söyleyin. İsterseniz iki adet kağıt havlu ya da tuvalet kağıdı rulosunu yapıştırıp süsleyerek kendi dürbününüzü de yaratabilirsiniz. Gelecekte neler gördüğünü anlatmasını isteyin. Çocuklar kendilerine doğrudan yöneltilen sorulara cevap vermeyi tercih etmeyebilirler. Dürbün bir sembol yardımıyla çocuğunuzun gelecekten beklentileri ve hayalleri hakkında bilgi alabilmeniz mümkündür.



Kare bir karton kutuyu renkli bir kağıtla kaplayın. Her yüzeye bir etkinlik yazın. Zıpla, dans et, şarkı söyle, kahkaha at, kendi etrafında on kere dön, masal anlat gibi. Bu etkinliklere çocuğunuzla birlikte karar verin. Etkinlik kutusunu sırayla atın ve size denk gelen yönergeyi yapın. Birbirinizi alkışlayın. Bu oyun birliktelik ve aidiyet duygularının pekiştirilmesini sağlar.



Çocuğunuzun önüne beş adet farklı eşya koyun. Çocuğunuzdan gözlerini kapatmasını isteyin ve aralarından birini çıkartın. Çıkarttığınız eşyayı tahmin etmesini söyleyin. Oyun ilerledikçe eşya sayısını da arttırabilirsiniz. Bu oyun görsel hafıza ve dikkat güçlendirme alanlarında kullanılabilir.



Benzer olarak, bir tepsi içinde evde bulunan nesneler koyun (Oyuncak, kaşık, saç fırçası gibi). Çocuk bu nesneleri kısa süre gördükten sonra tepsinin üzerini örtün. Çocuğunuz sırasıyla nesnelere dokunarak tahminde bulunsun. Oyun dokunma duyusu yoluyla akıl yürütme ve kısa süreli bellek alanlarını geliştirir.



Çocuğunuzla birlikte bedeninizi kullanıp çeşitli sesler çıkararak müzik yapın. Alkışlamak, elleri dizlere vurmak, ayakları yere vurmak gibi. Her yeni harekete geçildiğinde önceki hareketi tekrarlamayı unutmayın. Oyun konsantre olma, yönergeleri takip edebilme ve fiziksel becerileri geliştirir.



Mutfağa girin, masanın üzerine fasulye, nohut taneleri, makarna, mısır gibi ürünler dökün. Makarnaları boyayıp aksesuar olarak dizin, yapıştırarak resim yapın. Kartondan yuvarlaklar hazırlayıp fasulye, makarna, nohut, mısır yapıştırarak bir yüz tasarlayın. En basit ama en eğlenceli oyunlardan. Yapabilecekleriniz sizin hayal gücünüzle sınırlı.



En önemlisi; çocuğunuzla birlikte oynayın. Tüm bu günlerden aklında kalan anne ve babasıyla ne kadar eğlendiği olacak, ne aktivite yaptığınız değil.