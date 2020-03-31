Evde keyifli bir doğum günü partisi düzenlemenin yolları
Koronavirüs nedeniyle okullarda eğitime ara verilip pek çok etkinlikte iptal edildi. Bu süreçte doğum günü yaklaşan ve çocuklarına keyifli bir yaş günü partisi hazırlamak isteyen ebeveynler de çeşitli alternatif arayışına girdi. Peki, çocuğunuzun doğum gününü evde nasıl kutlayabilirsiniz? İşte, bu özel günü keyifli hale getirecek öneriler...
Çocuğunuzun odasını rengarenk balonlarla süsleyerek onu şaşırtabilirsiniz. Hatta, odasından çıkarken, kapıyı açtığı anda yukarıdan düşen balonlar oldukça hoş bir sürpriz olabilir.
Görüntülü arama yaparak arkadaşlarıyla görüşmesini sağlayabilirsiniz. Böylece hem çocuğunuz hem de arkadaşları çok mutlu olacaktır. Ayrıca, doğum günü için özel videolar hazırlamak da ayrıca sevindirecektir.
Çocuğunuzla mutfağa girip onun en sevdiği pastayı hazırlayın. Hatta, bir pasta süsleme videosu bile çekip daha sonra izleyebilirsiniz. Oldukça keyifli bir deneyim ve en önemlisi de unutulmaz bir anı olabilir.
Film günü düzenleyin ve beraber en sevdiği filmleri izleyin.
Eğer önceden doğum günü partisi planlayıp malzemeleri de aldıysanız evinizi süsleyin. Arkadaşlarıyla da görüntülü arama yapın ve hep birlikte doğum gününü kutlayın. Bu çocuğunuzu hem şaşırtacak hem de çok mutlu edecektir.
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