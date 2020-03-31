Etkinlik önerisi: Damlalık ile pamuk boyama





Malzemeler

Sulandırılmış parmak boyası

Makyaj temizleme pamuğu

Stick yapıştırıcı

Damlalık

Yapılışı



Dilediğiniz resmi çizebilir ya da çıktısını alabilirsiniz.

Üzerine pamukları stick yapıştırıcı ile yapıştırabilirsiniz.

Biz oğlum ile “Yukarı Bak” filminden esinlendik, acaba kaç tane balon olsaydı bizi ve evimizi uçururdu diye hayal ettik.



Kazanımlar: İnce motor becerilerinin ve el göz koordinasyonunun gelişimi, konsantrasyon, duyu gelişimi, su ile çalışmaya özen.

Not: Bu etkinlik 2 yaş ve üzeri çocuklar için uygundur.

ETKİNLİK SONRASI ACIKAN ÇOCUKLAR İÇİN BU SUNUMLARI HAZIRLAYABİLİRSİNİZ: