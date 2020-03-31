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Oyun Ve Aktiviteler
Görseller Montessori Eğitmeni Canan Yelken'e aittir.
Haber Giriş: 31.03.2020 - 16:03,Son Güncelleme:/

Etkinlik önerisi: Damlalık ile pamuk boyama

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Etkinlik önerisi: Damlalık ile pamuk boyama
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Çocuğunuzla evde kaliteli vakit geçirmenin pek çok yolu var. Bu basit ama keyifli etkinlik de onlardan yalnızca bir tanesi… Hem motor ve zeka gelişimine yardımcı olacak hem de onu birkaç saat oyalayacak. Gerekli malzemeleri ve yapılış aşamalarını Montessori Eğitmeni Canan Yelken sıralıyor.

Etkinlik önerisi: Damlalık ile pamuk boyama

Malzemeler

Sulandırılmış parmak boyası

Makyaj temizleme pamuğu

Stick yapıştırıcı

Damlalık

Etkinlik önerisi: Damlalık ile pamuk boyama

Yapılışı

Dilediğiniz resmi çizebilir ya da çıktısını alabilirsiniz.

Üzerine pamukları stick yapıştırıcı ile yapıştırabilirsiniz.

Biz oğlum ile “Yukarı Bak” filminden esinlendik, acaba kaç tane balon olsaydı bizi ve evimizi uçururdu diye hayal ettik.

Kazanımlar: İnce motor becerilerinin ve el göz koordinasyonunun gelişimi, konsantrasyon, duyu gelişimi, su ile çalışmaya özen.

Not: Bu etkinlik 2 yaş ve üzeri çocuklar için uygundur.

ETKİNLİK SONRASI ACIKAN ÇOCUKLAR İÇİN BU SUNUMLARI HAZIRLAYABİLİRSİNİZ:

Çocuklar için eğlenceli tabak sunumları!
daha fazla video için
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