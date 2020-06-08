Duyusal oyun: Hayvanların büyülü dünyası

Duyusal keşif; çocuğun dünyayı bir bakıma inceleme, keşfetme, kategorize etme ve anlamlandırma yöntemidir. Farklı tür dokular, zevkler ve nesneler ile oynamak çocuğunuzun dünya hakkında yeni konuşma yolları geliştirmesine yardımcı olur.

Malzemeler

3 bardak nişasta

3 bardak su

Mavi gıda veya parmak boyası

Boyanmış pirinçler ya da bulgur

İsteğe bağlı tıraş köpüğü

Hazırlanışı

3 bardak su ve 3 bardak nişastayı pişiriyoruz.

Pişen karışıma mavi boyayı katıp karıştırıyoruz.

Kullanacağınız kabın yarısına gelecek kadar karışımı döküp yayıyoruz.

Kalan kısma pirinç ya da bulguları koyuyoruz.

Mavi kısma dalga efekti vermek için tıraş köpüğü sıkıyoruz.

Deniz ve kara canlılarını üzerine yerleştiriyoruz.

Oyunumuz hazır, iyi eğlenceler…

Öneri: Çocuğunuzla oyun esnasında hayvanların isimleri ve çıkardıkları sesler üzerine sohbet edebilirsiniz.

Kazanım: Hayvanların öğrenilmesini kolaylaştırır. Çocuğun eğlenceli vakit geçirmesini sağlar. Etkinlik sırasında sohbet etme fırsatı yaratarak dil gelişimine destek olur. Çocuk farklı dokulara dokunur ve keşfeder.

Not: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur.