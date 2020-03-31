Çocuklarınızla izleyebileceğiniz birbirinden keyifli animasyon filmleri

Oyuncak Hikayesi (Toy Story)

İlk defa 1990'lı yıllarda yayınlanan ve 4 filmden oluşan Oyuncak Hikayesi, Andy'nin koleksiyonunu yaptığı ve çok sevdiği oyuncaklarının yaşadığı maceraları anlatıyor. Oldukça eğlenceli olan bu filmle çocuğunuz keyifli zaman geçirirken siz de çocukluğunuza dönebilirsiniz.

Karlar Ülkesi

Yaşadığı şehri eski güzel günlerine döndürmek isteyen Elsa'nın gizli güçlerini nasıl keşfettiğini anlatan Karlar Ülkesi, yayınlandığı dönemde oldukça ilgi gördü. Hatta, bu ilginin üzerine ikinci filmi de gösterime girdi. Filmdeki şarkılara da eşlik ederek daha çok eğlenebilirsiniz.

Yukarı Bak (Up)

Carl ve Ellie'nin yolları tesadüfen kesişir. Ellie bir gün dünyayı gezebilmenin hayalini kurarken Carl'da Ellie'nin bu hayalini gerçekleştirmek ister. Bu iki çocuk büyür, evlenir ve yaşlanır ve bir gün Carl, Ellie'yi kaybeder. O günden sonra da gerçekleştimek istediği tek şey de Ellie'nin ömrü boyunca kurduğu hayalidir. Fakat, bir gün Carl, Russel adlı bir gençle tanışır ve macera başlar. Bu filmi izlerken büyük keyif alabileceğinizi söyleyebiliriz.

Zootopia

Zootopia tüm hayvanların uyumlu ve mutlu bir şekilde yaşadığı bambaşka bir şehirdir. Joody Hoops adlı tavşan çocukluğundan beri bir gün polis olmanın hayalini kurar ve amacına ulaşır. Fakat, diğer büyük hayvanlarla çalışmak o kadar kolay değildir. Kendini ispatlamak için çok önemli bir göreve katılır ve bu sürede de Hoops Nick Wilde ile çalışacaktır. Sadece küçüklerin değil yetişkinlerin de izleyebileceği bu animasyon filme bayılacaksınız.

Arabalar

Piston Kupası için Kaliforniya'ya giden ünlü yarış arabası Lightning McQueen'in yolu kazara Radiator Springs adlı küçük bir kasabaya düşer. Burada geçirdiği sürede yeni arkadaşlar edinir ve gerçek sevgiyi yaşar. Hatta, kasabada kaldığı sürede bazı değerleri de değişir. Arabalar üzerinden gerçek dostluğun anlatıldığı keyifli bir film. Mutlaka izlemelisiniz.

İnanılmaz Aile

Bob Parr, Mr. Incredible adıyla kötülüklerle mücadele eder. Fakat, bir süre sonra yorulduğu için emekli olmak ister ve ailesiyle sakin bir yaşama geçer. Ta ki özel bir göreve çağrılana kadar...

Madagaskar

Aslan Alex, zebra Marty, zürafa Melman ve su aygırı Gloria çok iyi anlaşmaktadırlar. Bir gün Maty, hayvanat bahçesinden kaçar. Arkadaşları da onu bulup getirmek için peşinden giderler. Fakat, bu yolculuk sonunda dört arkadaş kendini Madagaskar'da bulur.