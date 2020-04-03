Çocuklarınız buna bayılacak! Kartondan oyun evi yapıyoruz…

Evde kaldığımız şu günlerde çocukların kendilerine ait, diledikleri gibi oynayacakları “-mış gibi” yapacakları evcilik alanı oluşturmak, onların eğlenmesinde ve yaşam enerjilerinin artmasında etkilidir. Hepsinden önemlisi onlara oyun için özel alanlar yaratmak, benlik duygusunun ve özgüvenlerinin artmasına yardımcı olur. Oyun oynarken çocuklar öncellikle hayal kurar ve o kurdukları hayale uygun olarak figürleri canlandırırlar. Böylelikle gerçek hayatta yaşadıkları sorunları yansıtıp bunları çözümlememize olanak sağlarlar. Yeter ki biz duymasını bilelim. Çocuklarımız için emek harcayarak hazırladığımız ve beraber oynadığımız her oyunda onların dünyasını biraz daha keşfedeceğiz. Gözlerindeki o mutlu parıltıları gördükçe oyun oynamak da hazırlamak da çok keyifli bir hale gelecek. Şimdi malzemeleri çıkarıp hayalimizdeki oyun evini tasarlayalım.

Materyaller



Karton parçaları

Kağıt havlu ruloları

Biraz ip

Yapıştırmak için sıcak silikon

Dilediğimiz oyuncaklar (araba, bebek, taş, kozalak hatta deniz kabuğu bile olur)





Yapılışı

Büyükçe bir kartonu zemin olarak kullanıyoruz, üzerine kağıt havlu ruloları ile ister 2 katlı ister 3 katlı olacak şekilde karton parçalarını yapıştırıyoruz.



Aralarına ipleri gererek köprü yapıyoruz. Yine rulonun tabanına aynı ölçüde yuvarlak karton yapıştırarak ve iki ucundan ip geçirerek salıncak yapıyoruz.



Uzunca bir karton parçasına kaydırak şekli vererek onu da sabitliyoruz.

Aslında tamamen hayal gücünüze ve elinizdeki malzemelere göre oyun evinizi inşa edebilirsiniz.



Kazanımlar: Çocukların hayal gücünü kullanması için fırsat sunar. Yaratıcılığını ve empati duygusunu geliştirir. Hikaye anlatma ve anlama becerisi kazandırır. Dil gelişimini destekler.

Yaş: 2+ çocuklar için uygundur.



