Çocukların oynayabileceği akışkan hamur tarifi

Çocuk Gelişimci Betül Güngen, evde oynarken ebeveynlerin bile bırakmak istemeyeceği muhteşem dokulu akışkan bir oyun hamuru tarifi verdi.

Malzemeler

2 bardak mısır nişastası

1 bardak saç kremi

Renklendirmek için gıda boyası



Oynamak için geniş bir kap

Tüm malzemeyi karıştırın. Dilerseniz renklendirmek için farklı renklerde gıda boyası kullanabilirsiniz. Farklı hamur kalıpları ile oyununuzu daha da keyifli hale getirebilirsiniz.

Not: Küçük çocuklar mutlaka anne baba denetiminde oynamalı.