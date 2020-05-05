Çocukların oynayabileceği akışkan hamur tarifi
Duyusal oyunlar, evde olduğumuz bu süreçte kaygısı artan ve stres altında olan çocukları sakinleştirmenin ve eğlenceli vakit geçirmelerinin bir yolu olarak düşünülebilir. Duyusal deneyimleri olan oyunlar keyif ve sakinliğin yanı sıra çocukların kalıcı öğrenmelerini de destekler.
Çocuk Gelişimci Betül Güngen, evde oynarken ebeveynlerin bile bırakmak istemeyeceği muhteşem dokulu akışkan bir oyun hamuru tarifi verdi.
Malzemeler
2 bardak mısır nişastası
1 bardak saç kremi
Renklendirmek için gıda boyası
Oynamak için geniş bir kap
Tüm malzemeyi karıştırın. Dilerseniz renklendirmek için farklı renklerde gıda boyası kullanabilirsiniz. Farklı hamur kalıpları ile oyununuzu daha da keyifli hale getirebilirsiniz.
Not: Küçük çocuklar mutlaka anne baba denetiminde oynamalı.
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