Çocuklara 23 Nisan’ın önemi nasıl anlatılmalı?

Atatürk’ü tanıyan, anlayan nesiller yetiştirmeye çalışıyoruz. “Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik’te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Beydir” şeklinde başlayan bir hayat hikayesini ezberletmek değil amacımız… Yaşa göre bilişsel gelişim farklılaşır ancak ergenlik döneminden önce çocuklar vatan, millet, ülke gibi soyut kavramları anlayamazlar. Bu nedenle soyut kavram ve deneyimlerin somut yollarla açıklanmaları gerekir. Özellikle anaokulu çağı ile beraber Atatürk’ün kim olduğu, neler yaptığı ile ilgili şablonlar şekillenmeye başlar. “Atatürk bizi düşmanlardan kurtardı” der artık çocuk. Milli bayramlarda ezberlenen şiirler yankılanır evin duvarlarında. Çocuk, bu hiç görmediği, tanımadığı bir insana karşı büyük bir sevgi ve minnettarlık duymaya başlar. Atatürk liderdir. Atatürk başöğretmendir. Atatürk kahramandır. Atatürk cumhuriyetimizin kurucusudur. “23 Nisan’da ne oldu?” diye sorsanız “Meclis kuruldu” diye cevap verebilir ama bu cevabın içini dolduramaz. Meclis resimlerde gördüğü bir binadır sadece.

Atatürk bir masalın değil, gerçeğin kahramanıdır

“Ve o günden sonra sonsuza dek mutlu yaşadılar.” Masalların kapanış cümlesidir bu ve çocuklar masalları sever. Her şey değişir ve düzelir. Tüm hayaller gerçekleşir. İşte Mustafa Kemal Atatürk de bu hayallerini gerçeğe dönüştürebilmeyi başarmış bir kahramandır. Atatürk hepimiz için özgürlük ve bağımsızlığın yolunu açmıştır. Atatürk bir masalın değil, gerçeğin kahramanıdır.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, sevgi ve kardeşlik duygularının yeşermesine olanak tanıyan dünyadaki tek çocuk bayramıdır. 23 Nisan’da çocuklar, bir günlüğüne de olsa, meclis koltuklarında oturarak geleceğin provasını yapar ve cumhuriyetin çocuklara emanet edildiğini bir kez daha görme fırsatı bulur.

23 Nisan, çocuğa verilen değerin gerçek bir sembolü

Çocuklara şunu söyleyebilirsiniz: “Bugün gördüğün politikacı, asker, polis, doktor, öğretmen, sanatçı, mühendis ya da farklı niteliklere sahip tüm yetişkinler aynen senin gibi bir çocuktu. Hepsi çok çalıştı, hayaller kurdu. Her çocuk çok değerli, çünkü geleceği sizler şekillendireceksiniz. Başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere emanetlerimize sizler sahip çıkacaksınız. Yapabileceklerinin sınırı yok. Vazgeçme yeter.”

Bu coşkulu gün tüm çocukların ortak doğumgünüdür. Çocuğa verilen değerin gerçek bir sembolüdür. Tüm dünya çocuklarının özgür, bağımsız ve eşit olduklarının ilanıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.