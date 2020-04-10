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Oyun Ve Aktiviteler
Görseller Montessori Eğitmeni Canan Yelken'e aittir.
Haber Giriş: 10.04.2020 - 12:49,Son Güncelleme:

Çocuklar sosyal izolasyondan sıkılmasın diye ‘araba yolu’ yaptık

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Çocuklar sosyal izolasyondan sıkılmasın diye ‘araba yolu’ yaptık
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Sadece 10 dakikada, tek malzeme ile hazırlayabileceğiniz, yalnızca erkek çocuklarının değil, kız çocuklarının da keyifle oynayacağı bir otoyol yapalım mı? Montessori Eğitmeni Canan Yelken, bu keyifli etkinliğin detaylarını paylaşıyor…

Bantları yapıştırın ve çocuğunuz oynarken siz kahvenizi rahatça için, daha sonra siz de oyuna katılın, işin içine biraz da hikaye katarak arabaları yarıştırın, hatta daha büyük yaştaki çocuklar için oyuna trafik ışıkları da dahil edebilir ve oynarken yeni şeyler öğrenmesini sağlayabilirsiniz.

Çocuklar sosyal izolasyondan sıkılmasın diye ‘araba yolu’ yaptık

Materyaller

Elektrik bandı ve oyuncak arabalar

Yapılışı

Evinizin dilediğiniz köşesine, dilediğiniz renkte elektrik bantlarını yapıştırarak hazırlayabilirsiniz.

İster bizim gibi koltuk üzerine ya da merdivenlere, isterseniz de halıyı kaldırıp altına bile yapıştırabilirsiniz.

Böylece uzun süre oynayabileceğiniz bir otoyolunuz olur.

Not: Elektrik bandı yerine başka bantlar da kullanılabilir fakat sökerken en kolay olan ve iz bırakmayan elektrik bandı olduğu için onu tercih edebilirsiniz.

Çocuklar sosyal izolasyondan sıkılmasın diye ‘araba yolu’ yaptık

Kazanımlar

İnce motor becerileri gelişimi: Tutma, kavrama.

Kaba motor becerileri gelişimi: Emekleme, dönme, yürüme, dengede durma gibi hareketlerin kontrolü.

Çizgi takibi, konsantrasyon.

 Etkinlik 2 yaş ve üzerindeki çocuklar için uygundur.

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