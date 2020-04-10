Çocuklar sosyal izolasyondan sıkılmasın diye ‘araba yolu’ yaptık

Bantları yapıştırın ve çocuğunuz oynarken siz kahvenizi rahatça için, daha sonra siz de oyuna katılın, işin içine biraz da hikaye katarak arabaları yarıştırın, hatta daha büyük yaştaki çocuklar için oyuna trafik ışıkları da dahil edebilir ve oynarken yeni şeyler öğrenmesini sağlayabilirsiniz.



Materyaller



Elektrik bandı ve oyuncak arabalar



Yapılışı

Evinizin dilediğiniz köşesine, dilediğiniz renkte elektrik bantlarını yapıştırarak hazırlayabilirsiniz.

İster bizim gibi koltuk üzerine ya da merdivenlere, isterseniz de halıyı kaldırıp altına bile yapıştırabilirsiniz.

Böylece uzun süre oynayabileceğiniz bir otoyolunuz olur.



Not: Elektrik bandı yerine başka bantlar da kullanılabilir fakat sökerken en kolay olan ve iz bırakmayan elektrik bandı olduğu için onu tercih edebilirsiniz.





Kazanımlar



İnce motor becerileri gelişimi: Tutma, kavrama.



Kaba motor becerileri gelişimi: Emekleme, dönme, yürüme, dengede durma gibi hareketlerin kontrolü.



Çizgi takibi, konsantrasyon.

Etkinlik 2 yaş ve üzerindeki çocuklar için uygundur.