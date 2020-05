Çocuklar için ramazan etkinlikleri

Ramazan ayında kapılarımıza, pencerelerimize süsler, fenerler asabilir, çocuğumuzun yaşına uygun kitaplar okuyabiliriz. Her güne bir zarf hazırlayıp içine ufak hediyeler koyarak iftardan sonra çocuğumuzla beraber açabiliriz. Böylelikle beklemeyi sabretmeyi de öğrenmiş olurlar. Daha büyük yaştaki çocuklarımızla beraber iftar yemekleri hazırlayıp masalar kurabiliriz. Böylece mutfaktaki yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olabiliriz. Ramazan ayı, iyilik ve merhamet ayıdır. En güzeli sadaka kumbarası yapabiliriz. Her gün içine bir miktar para atıp, bayramda bir arkadaşını sevindirmesi için fırsat tanıyabiliriz. Dilimiz döndüğünce çocuğumuzun yaşına uygun bir şekilde bunları neden yaptığımızı anlatabiliriz. Evet, belki daha çok küçükler ama böylelikle yardımlaşma, paylaşma duygusunu da yaşayarak tecrübe etmiş olurlar. Bütün bu etkinliklerden önemlisi çocuklarımızın gözü her zaman bizim üstümüzde, bu güzel günlerde daha fazla sevgi, sabır ve hoşgörüyle yaklaşarak onlara örnek olmalıyız.



Duvar süsleri ve hediye panomuzun yapımı için gerekli olan malzemeler ve hazırlanışı şöyle…



Materyaller:



-Karton parçaları, hazır zarf kullanabilirsiniz ya da craft kağıtlarından keseler yapabilirsiniz.

-İçlerine koymak için balon, çikolata, minik boya kalemleri, silgi, minik arabalar, sakız, çıkartmalar vb. çocuğunuzun ilgisini çekecek şeyleri tercih edebilirsiniz.

-Duvar panosunu aydınlatmak için led mum

-Hediyeleri duvara asmak için ip

-Duvar panosunu yapıştırmak için çift taraflı bant

-Sadaka kumbarası için iki tane küçük kutu





Hazırlanışı



İstediğimiz görseli kartona çizerek kesiyoruz ve çift taraflı bantla duvara sabitliyoruz. Aralarına led mumlar koyarak aydınlatıyoruz. Her güne minik zarflar hazırlıyoruz, içlerine hediyelerini koyup ipe geçirip duvara sabitliyoruz. Üzerine numaralar yazabilirsiniz. Her akşam iftardan sonra beraber hediyeleri açabilirsiniz.



Sadaka kumbarası için iki kutuyu birbirine yapıştırıp ev şekli verebilirsiniz. Siz dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. İki tane yapmamın sebebi biri oğlum biri de bayramda sevindireceği arkadaşı için. İki kutuya da her gün eşit miktarda para atılacak. Böylelikle küçük yaştaki çocuklara paylaşmayı öğretmek daha kolay olacaktır.



Kazanımlar: Manevi duyguların gelişimi, sabretmek, beklemeyi öğrenmek. Sadaka kumbarası sayesinde paylaşmanın önemi. Biriktirmek, israftan uzak durmak.