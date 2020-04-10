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Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 10.04.2020 - 16:00,Son Güncelleme:

Çocuklar için etkinlik: Peçete ile kelebek yapımı

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Çocuklar için etkinlik: Peçete ile kelebek yapımı
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Kullanmadığınız peçetelerle renkli kelebekler yapıp çocuklarınızla harika zaman geçirebilirsiniz. Gerekli malzemeleri ve hazırlama aşamalarını Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel anlattı.

Malzemeler

Renkli peçete

Tahta mandal

Oynar göz

Şönil ya da fon karton

Parmak boya

Yapılışı

Kare peçete akordeon şeklinde katlanır.

Katlanan peçete tam ortadan mandala takılır.

Mandalın üzerine oynar gözler yapıştırılır.

Küçük iki parça şekilde bölünmüş şönil ya da karton parçası antenleri olacak şekilde mandalın ucuna yapıştırılır.

Tüm bu aşamalarda çocuğunuz size eşlik edebilir.

Kendi zevkine göre kelebeği boyaması ve süslemesi için gerisini ona bırakabilirsiniz.

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