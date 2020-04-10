Çocuklar için etkinlik: Peçete ile kelebek yapımı
Kullanmadığınız peçetelerle renkli kelebekler yapıp çocuklarınızla harika zaman geçirebilirsiniz. Gerekli malzemeleri ve hazırlama aşamalarını Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel anlattı.
Malzemeler
Renkli peçete
Tahta mandal
Oynar göz
Şönil ya da fon karton
Parmak boya
Yapılışı
Kare peçete akordeon şeklinde katlanır.
Katlanan peçete tam ortadan mandala takılır.
Mandalın üzerine oynar gözler yapıştırılır.
Küçük iki parça şekilde bölünmüş şönil ya da karton parçası antenleri olacak şekilde mandalın ucuna yapıştırılır.
Tüm bu aşamalarda çocuğunuz size eşlik edebilir.
Kendi zevkine göre kelebeği boyaması ve süslemesi için gerisini ona bırakabilirsiniz.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle