Çocuğunuz için keyifli bir aktivite: Pipetten ip geçirme

Bu aktiviteye çocuklarınız da bayılacak! Etkinlik sonrasında çocuğumuzla baharın gelişi ve yağmurların nasıl oluştuğu hakkında konuşabiliriz. Hatta bu sohbete sıcak süt ve kurabiye de eşlik ederse, yeni şeyler öğrenmenin en tatlı halini anılarımıza eklemiş oluruz.



Malzemeler

İstediğimiz ölçüde bir karton parçası

Kartonu kaplamak için mavi fon kağıdı

Bulutları çizmek için beyaz kağıt

Geniş pipet

Pipetleri yapıştırmak için silikon

Pipetten geçirmek için ayakkabı bağcığı ya da ele batmayan plastik iğneye geçirilmiş ip





Yapılışı

Öncelikle karton parçasını mavi fon kağıdı ile kaplıyoruz.

Beyaz kağıda bulutları çizip en üste yapıştırıyoruz.

Pipetleri aynı ölçüde kesip belli aralıklarla yağmur damlası görüntüsü vererek silikonla yapıştırıyoruz.



Not: Pipetleri yapıştırırken aralarındaki boşluğu minik parmakların ipi geçirebileceği şekilde ayarlıyoruz.



Kazanımlar: Okul öncesi çocuklarda küçük kas becerilerinin gelişimi, el göz koordinasyonu, konsantrasyon, düzen, sabır, detaya özen.

Bu etkinlik 3 yaş ve üzeri çocuklar için uygundur.