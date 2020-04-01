Çocuğunuz için keyifli bir aktivite: Pipetten ip geçirme
Nisan yağmurları başlamışken havalara uygun bir etkinlik yapmaya ne dersiniz? Belki dışarı çıkamıyoruz ama pencerenizin önünde yağmuru seyrederek çocuğunuzla birlikte hem bol kazanımlı hem de maliyeti düşük bir etkinlik yapabilirsiniz. Montessori Eğitmeni Canan Yelken, nasıl yapılacağını detaylarıyla anlatıyor.
Bu aktiviteye çocuklarınız da bayılacak! Etkinlik sonrasında çocuğumuzla baharın gelişi ve yağmurların nasıl oluştuğu hakkında konuşabiliriz. Hatta bu sohbete sıcak süt ve kurabiye de eşlik ederse, yeni şeyler öğrenmenin en tatlı halini anılarımıza eklemiş oluruz.
Malzemeler
İstediğimiz ölçüde bir karton parçası
Kartonu kaplamak için mavi fon kağıdı
Bulutları çizmek için beyaz kağıt
Geniş pipet
Pipetleri yapıştırmak için silikon
Pipetten geçirmek için ayakkabı bağcığı ya da ele batmayan plastik iğneye geçirilmiş ip
Yapılışı
Öncelikle karton parçasını mavi fon kağıdı ile kaplıyoruz.
Beyaz kağıda bulutları çizip en üste yapıştırıyoruz.
Pipetleri aynı ölçüde kesip belli aralıklarla yağmur damlası görüntüsü vererek silikonla yapıştırıyoruz.
Not: Pipetleri yapıştırırken aralarındaki boşluğu minik parmakların ipi geçirebileceği şekilde ayarlıyoruz.
Kazanımlar: Okul öncesi çocuklarda küçük kas becerilerinin gelişimi, el göz koordinasyonu, konsantrasyon, düzen, sabır, detaya özen.
Bu etkinlik 3 yaş ve üzeri çocuklar için uygundur.
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