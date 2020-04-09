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Oyun Ve Aktiviteler
Görseller Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel’e aittir.
Haber Giriş: 09.04.2020 - 11:08,Son Güncelleme:/

Bugün çocuğunuzla birlikte deney yapmaya ne dersiniz?

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Bugün çocuğunuzla birlikte deney yapmaya ne dersiniz?
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Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel, koronavirüs nedeniyle evde olduğumuz şu günlerde çocuklarla yapılabilecek eğlenceli bir deneyin tüm detaylarını paylaştı, çocuklara neler kazandırdığını anlattı.

Çocuklar çok erken yaşlardan itibaren deney yapmaya başlar. Ellerine aldıkları nesneleri sallayarak ya da yere atarak nesnenin çıkardığı sese, yuvarlanıp yuvarlanmadığına ya da yere düşünce zıplayıp zıplamadığına bakarak o nesne ve benzerleri hakkında bilgi edinirler. Bizim onlara topun yere atılınca zıplayacağını veya yuvarlanıp gideceğini söylememiz herhangi bir anlam ifade etmez. Çünkü çocuklar en küçük yaşlardan itibaren kendileri deneyerek ve yaparak öğrenirler.

Bu minik araştırmacıların merak duygularını ve öğrenme isteklerini ilerleyen yıllarda da sürdürmelerini sağlamak için onlarla birlikte basit deneyler yaparak bilim, fen ve doğa etkinliklerine ilgilerini çekmek gerekir. Böylece deney yapmak çocukların hem küçük yaşlardaki hem de ilerleyen yıllardaki gelişimi desteklenir. Nasıl mı?

Deneyler sayesinde:

-Sorgulayan bireyler yetişir.

-Bilimi severler.

-Bilime katkıda bulunabileceklerini fark ederler.

-Akademik hayatta başarılı olurlar.

-Sosyal becerileri gelişir.

O zaman bu eğlenceli deneyi yapmaya başlayalım…

Bugün çocuğunuzla birlikte deney yapmaya ne dersiniz

Malzemeler

7 bardak su

3 ana renk boya

Kağıt havlu

Yapılışı

Öncelikle 7 bardağa su dolduruyoruz. 

İki bardağa mavi, bir bardağa kırmızı ve bir bardağa da sarı boya ekliyoruz. 

Ortadaki bardaklar saf su olarak kalacaklar. 

Sonrasında iki yaprak kağıt havluyu katlayarak iki bardak arasında bağlantı kuruyoruz. 

Bunu bütün bardaklar arasında yapıyoruz. 

Kağıt havlu boyalı suyu çekerek saf suya aktarıyor. 

Birkaç saat sonra saf su dolu olan bardaklar, kendisine bağlı olan iki renk tarafından renkleniyorlar ve yeni ara renklerimiz oluşuyor.

Bu etkinliğimizde hangi renklerin karışımından hangi renklerin oluştuğunu eğlenceli bir deneyle öğreniyoruz. Bilimsel beceriler kapsamına giren bu çalışma ile hem renklerin oluşumunu görsel olarak gösterebilir hem de çocuğunuzun deney yapmasını sağlayabilirsiniz. Bu çalışmayı çok sevecekler. 

Bugün çocuğunuzla birlikte deney yapmaya ne dersiniz

Kazanımlar:

Deneysel becerilerin gelişimi

Renk oluşum bilgisi

Sabretme

Bilimsel araştırma yapma

Not: Bu etkinlik 3 yaş sonrası için uygundur.

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