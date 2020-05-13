Bu makarna başka makarna

Duyusal oyunlar; duyuları harekete geçiren, geliştiren oyunlardır. Bu oyunlar beceriye bağlı oyunlar da değildir. Sadece malzemeyi anlamak, keşfetmek için oynanır. Kısacası, çocuğun kolayca oynayabileceği oyunlardır.

Biz de bugün size çok farklı ve eğlenceli bir oyun ile geldik: Makarna boyama etkinliği…

Malzemeler

1 paket yassı makarna

Boya

Buzdolabı poşeti

Yapılışı

Makarna haşlanır (Burada dikkat edilmesi gereken makarnanın çok yumuşak olmaması, hafif diri kalması gerekiyor).

Haşlanan makarna süzülür.

Kaç renk olarak kullanılacak ise o sayıda poşete eşit bölünür.

Poşete konan makarnalara birkaç damla boya damlatılır ve makarnalara iyice yedirilir.

Derin bir kaba minik hayvanlar saklanır, üzerine makarnalar konur.

Bu etkinlik çocukları hem eğlendirecek hem de birçok gelişimine katkıda bulunacak. Saklanan hayvanları bulmaya çalışırken dikkat ve konsantrasyon gelişimi desteklenmiş olacak.

Makarnaları kesme çalışması yapılabilir. Bu şekilde makas tutma ve kesme becerileri desteklenmiş olur. Bir çocuğa makas kullanmayı öğretmek onun motor becerilerinin gelişimine katkı sağlayan heyecan verici bir sürece dönüşebilir.

Kazanımlar

Makas tutma çalışması ile:

Çocuklarınızın parmakları, elleri ve gözlerinin hareketlerini birbirleri ile uyumlu bir şekilde kullanma becerisinin geliştirilmesidir. Makas ile kesme işlemi çocukların el kaslarını güçlendirirken aynı zamanda da gelecekte kullanacakları diğer aletler için gereken beceriyi edinmelerini sağlar. Çocuklar makas kullanmayı öğrenerek kalem, düğme ya da çatal-bıçak gibi diğer alet ve araçları kullanmaya da hazırlanmış olurlar. Kesme işlemi el-göz koordinasyonunu arttırır. İşlem sırasında görme yetisi çocuğun şekli algılamasını ve makası kullanan elin doğru hareketleri yapmasını sağlar. Kesme işlemi aynı zamanda her iki elin de eşzamanlı uyumunu gerektirir. İşlem sırasında çocuk bir eli ile makası tutarken diğeri ile de kestiği parçayı tutar.

Duyusal oyun ile:



Yaratıcılık,

Dikkat etme, odaklanma,

Sesleri, görselleri, dokuları ayırt etme,

Vücut farkındalığı,

El-göz, göz-ayak koordinasyonu,

İnce-kaba motor,

Sağlıklı ilişkiler kurma,

Sosyalleşme,

Dil ve konuşma,

Öz güven, öz saygı, kendini koruma gibi pek çok becerileri geliştirirler. Yani aslında duyusal oyunlar, hayatımız için gerekli tüm becerilerin gelişmesinde son derece etkilidir.

Not: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur.