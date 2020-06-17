Aktarma çalışması nasıl yapılır?
Çocuğunuzla farklı bir etkinlik denemeye ne dersiniz? Aktarma çalışması, çocukların kas gelişimlerini ve el-göz koordinasyonun destekleyen bir etkinlik. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel, aktarma çalışmasının detaylarını paylaştı.
Montessori eğitiminde aktarma çalışmaları önemli bir yer tutar. Aktarma çalışmaları bir kaptan diğer kaba yapılabilir. Büyük materyallerin (Nohut, ponpon, fasulye) kullanılacağı gibi pirinç, mercimek gibi küçük materyaller de kullanılabilir. Katı maddelerin aktarımı yapılacağı gibi suyun da aktarımı yapılabilir. Bu materyaller büyüklüklerine göre el, kaşık, mandal,cımbız, bardak ile aktarım yapılabilir. Peki bu aktarımlar ne işe yarar? Çocukların kas gelişimlerini destekler, el ve göz koordinasyonu açısından da önemlidir.
Malzemeler
Mandal
Abeslang
Şişe kapağı
Misket
Küçük bir karton parçası
Yapıştırıcı
Yapılışı
2 adet abeslang mandalin altına ve üstüne gelecek şekilde yapıştırılır.
Abeslangların uç noktasına tutma yerinin daha sağlam olması için küçük karton parça yapıştırılır.
Şişe kapakları istenilen düzende karton parçasına yapıştırılır.
Bir kaba konan misketleri mandal ile taşıyarak aktarım çalışması yapabilirsiniz.
Kazanımlar:
Küçük kasları destekler.
El göz koordinasyonu sağlar.
Sayı çalışması yapmanızı sağlar.
Not: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle