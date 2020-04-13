Ailelerin çocuklarıyla birlikte keşfedebileceği güvenli ve faydalı internet siteleri

Özellikle oto denetim mekanizmaları henüz tam gelişmemiş, seçme konusunda kriterleri oturmamış, psikolojik olgunluk süreçlerini henüz tamamlamamış çocuklar için internet kullanımı olumsuz etkiler oluşturabiliyor. Uzun sürelerde kontrolsüz ve denetimsiz internet kullanımı çocuklarda gerçek dünyadan uzaklaşmaya, izole bir hayat sürmesine, yaşına uygun olmayan bilgi alması ile istismar edilmesine, kişilik ve gizlilik haklarının ihlal edilmesine, problem çözme becerilerinin gelişmemesine, sosyal etkileşiminin azalmasına, aile ile geçirilen zamanın azalmasına, olumsuz ilişki kurma biçiminin oluşmasına sebep olabilir. Bu olası olumsuz etkiler göz önüne alındığında çocukların internet kullanımından olumsuz etkilenmemeleri için güvenli internet kavramı ortaya çıkmaktadır.



Çocuklar için güvenli internet kullanımında nelere dikkat etmeliyiz?



• Çocukların internet kullanımını yasaklamamalı ama sınırlandırmalıyız.



• Uyku düzenini bozacak, günlük rutinlerini etkileyecek saatlerde ve sürelerde internet kullanmamasına dikkat etmeliyiz.



• Çocukların yaşına ve gelişimine uygun web sitelerini ziyaret etmeleri için denetlemeliyiz.



• Çocuklar için güvenli internet kullanımını sağlayan (şiddeti, pornografiyi ve benzer olumsuz uyaranlara maruz kalmaması için) filtreler ve yazılımlar kullanabiliriz.



• Çocuklara internet kullanımı sırasında nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlatmalıyız.

– Özel bilgilerini (adres, telefon, kimlik numarası, özel fotoğraflarını) vermemelerini,

– İnternetten tanıştığı kişilerle görüşmemesini ve ebeveynlerine bildirmesini,

– Sözlü taciz, hakaret gibi durumlarda iletişimi durdurmalarını belirtmeliyiz.



• Çocuklarla iletişime açık ve güven duydukları bir ilişki kurmalıyız, internette karşılaştıkları bir durumu açıkça bizlere ifade edebilmesini sağlamalıyız.



• Çocukların oto denetimlerini sağlamaları için onları interneti nasıl kullanmaları gerektiğine dair bilinçlendirmeliyiz.



• Çocukların internette nelerden keyif aldığını, hangi web sitelerini gezdiği, kimlerle iletişimde olduklarını, nasıl oyunlar oynadıklarını öğrenmek için onlarla sık sık sohbet etmeliyiz.



• Çocuklara internetin faydalı kullanımına dair rol model olmalıyız, birlikte bilgi arayarak, faydalı içerikler izleyerek kaliteli zaman geçirebiliriz.



• Çocukların keyif alabilecekleri, öğretici ve güvenli internet sitelerini önerebiliriz.



Çocuklar için güvenli web siteleri



1. The Metropolitan Museum of Art / Metkids



Online ve ücretsiz olarak müze gezebilme imkanı sağlayan sitede, çocuklara yönelik hazırlanan özel haritayla müzeyi eğlenceli ve keyifle gezebilmek mümkün.



2. Cosmic Kids Yoga



Çocukların bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayabilecek, evde uygulayabilecekleri kısa yoga pratikleri içeren videolar yer alıyor.



3. Bilim Çocuk - TÜBİTAK



TÜBİTAK tarafından yayınlanan Bilim Çocuk dergisinin sitesinde, çocukların ilgisini çekebilecek bilim ve teknoloji haberleri, etkinlikler, yazı ve resimler yer alıyor. Ayrıca ücretsiz erişime açılan Bilim Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergilerine ulaşabilmek mümkün.



4. Süper Penguen



7-13 yaş için hazırlanan ilk mizah dergisi olan Süper Penguen sitesinde ve YouTube kanalında, ‘Ne çizsem bugün’ başlıklı video serilerinde çizerlerin karikatür çizimlerini anlattığı videolar yer alıyor, çizim becerisini geliştirmek ve eski dergi sayılarını okumak mümkün.



5. Minika Oyun



Çocukların becerilerini geliştirebilecek, macera, boyama, yarış, zeka ve strateji oyunları yer alıyor.