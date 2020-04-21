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Oyun Ve Aktiviteler
Hürriyet Aile Özel / Görseller Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel’e aittir.
Haber Giriş: 21.04.2020 - 11:06,Son Güncelleme:

23 Nisan süsleri hazırlayalım… Kağıttan el ele tutuşan çocuklar nasıl yapılır?

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23 Nisan süsleri hazırlayalım… Kağıttan el ele tutuşan çocuklar nasıl yapılır?
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23 Nisan aktivitesi olarak kağıttan el ele tutuşan çocuklar yapmaya ne dersiniz? Çocuğunuz bu etkinliğe bayılacak. Yaptıktan sonra bu kağıtlarla camlarınızı süslemek iyi bir fikir olabilir. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel, gerekli malzemeleri ve hazırlanış aşamalarını sıralıyor…

Malzemeler

A4 kağıt
Makas
Boya Kalemleri

Değişik ölçüler kullanılabilir.

A4 kağıdı boylamasına akordeon düzeneğinde katlanır. 

23 Nisan süsleri hazırlayalım… Kağıttan el ele tutuşan çocuklar nasıl yapılır

Üzerine bir insan figürü çizilir.

Figürün ellerinin ve ayaklarının uç kısımları, kağıdın kenarlarında son bulmalıdır.

23 Nisan süsleri hazırlayalım… Kağıttan el ele tutuşan çocuklar nasıl yapılır

Bundan sonrası miniklere kalıyor. Yani makasla bu figürün etrafını kesmek ve boyamak… Dikkat edilmesi gereken en önemli husus, insanların ellerinin ve ayaklarının birbirini tutan yerlerinin, yani kağıdın kenarlarına gelen kısımlarının kesilmemesi, çünkü bu noktalar onları birlikte tutacak.

23 Nisan süsleri hazırlayalım… Kağıttan el ele tutuşan çocuklar nasıl yapılır

Kestikten sonra, el ele tutuşmuş insanları minikler istedikleri gibi süsleyebilir. Her biri ayrı bir renk boyanarak farklı bir ırktanmış gibi resmedilebilir.

23 Nisan süsleri hazırlayalım… Kağıttan el ele tutuşan çocuklar nasıl yapılır

Kazanımlar: Çocukların küçük kas gelişimi ve yaratıcılığı desteklenir. Farklı ülkeler ve çocukları konusunda fikir verir. 23 Nisan’ın önemi kavranır.

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