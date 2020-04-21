23 Nisan süsleri hazırlayalım… Kağıttan el ele tutuşan çocuklar nasıl yapılır?

Malzemeler



A4 kağıt

Makas

Boya Kalemleri



Değişik ölçüler kullanılabilir.

A4 kağıdı boylamasına akordeon düzeneğinde katlanır.

Üzerine bir insan figürü çizilir.

Figürün ellerinin ve ayaklarının uç kısımları, kağıdın kenarlarında son bulmalıdır.

Bundan sonrası miniklere kalıyor. Yani makasla bu figürün etrafını kesmek ve boyamak… Dikkat edilmesi gereken en önemli husus, insanların ellerinin ve ayaklarının birbirini tutan yerlerinin, yani kağıdın kenarlarına gelen kısımlarının kesilmemesi, çünkü bu noktalar onları birlikte tutacak.



Kestikten sonra, el ele tutuşmuş insanları minikler istedikleri gibi süsleyebilir. Her biri ayrı bir renk boyanarak farklı bir ırktanmış gibi resmedilebilir.



Kazanımlar: Çocukların küçük kas gelişimi ve yaratıcılığı desteklenir. Farklı ülkeler ve çocukları konusunda fikir verir. 23 Nisan’ın önemi kavranır.